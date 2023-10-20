柯P版財稅政策 財政部七點回擊

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針對台灣民眾黨總統參選人柯文哲的財稅政策，財政部20日由賦稅署和國庫署兩路併進，就稅收估測、翻新稅制改善分配不均、全球企業最低稅負制、廢止印花稅及娛樂稅及地方財政改善、中央並無集錢集權和財政收支劃分法研修已著手進行等七大點回擊。

財政部表示，已依行政院指示，著手研議財政收支劃分法修正，並將擴大統籌稅款規模列為修法重點，其中統籌稅款分配公式已洽徵地方政府意見，但目前尚有八個市縣政府未回覆，之後將尋求共識，循序辦理修法事宜。

財政部指出，各地產業徵起稅收後直接分成，恐擴大地方財政差距，不利均衡區域發展。統籌稅款屬受分配地方政府稅課收入，是按公式分配，中央並無指定用途；且中央占全國稅收比重低於英、荷，並無中央集錢集權情形。

財政部表示，近年中央以中央統籌分配稅款及一般性補助款等財源挹注地方財政，111年度合計新台幣5,933億元，較105年度增加1,600億元，地方財政狀況已顯著改善。

財政部同時表示，印花稅及娛樂稅為地方政府重要財源，財政部曾多次徵詢地方政府，22縣市均基於財政考量反對廢止。另財政部前洽詢行政院主計總處、文化部、教育部及經濟部，均表示無適合彌補財源方式。

隨經濟環境變遷及娛樂消費行為變化，現行娛樂稅部分課稅項目及稅率或有檢討空間，考量各界對課稅項目及稅率檢討，意見分歧，財政部將持續蒐集意見，審慎研議。

稅收估測部分，財政部說明，財政部稅收預算數編列均參酌最新國際及我國經濟情勢、稅收實際徵收情形，覈實推估編列，絕無稅收虛增情事。

為優化稅制，財政部近年推動多項改善所得分配的租稅措施，依110年度綜合所得稅結算申報統計，已有305萬中低所得申報戶（約占申報戶47％）無須繳稅，即近一半年輕人與弱勢族群不用繳稅。

因應全球企業最低稅負制，財政部強調，將持續關注經濟合作暨發展組織（OECD）後續發展及觀察國際間主要國家推動進展，並徵詢各界意見，以定我國接軌國際稅制時程。