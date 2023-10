2023台灣氣候行動博覽會開幕 多國代表簽署松山宣言

國際氣候發展智庫 (ICDI) 與國立臺灣大學生物多樣性中心、臺北市政府、國泰金控及英國在台辦事處共同主辦的「2023台灣氣候行動博覽會 TWCAE 3」於10月20日至10月22日在臺北松山文創園區2號至4號倉庫正式揭幕!自2021年舉辦至今,展會被視為台灣的小COP (聯合國氣候變遷大會),今年邁入第三屆,以「勇敢淨零 遇見新未來.Meet the Future」為整體訴求,聚焦在永續 (Sustainability)、轉型 (Transition) 及綠色生活 (Green Living) 等三大議題主軸,除扣合最新國際議題趨勢,亦為11月底12月初將於杜拜登場的第28屆聯合國氣候變遷大會(COP 28) 暖身。

博覽會於10月20日上午舉行開幕式,本次很榮幸邀請到國內外多位重量級貴賓蒞臨參與!首先由ICDI大家長邱祈榮理事長揭開活動序幕,接續由國泰金控李長庚總經理、環境部施文真政務次長、經濟部曾文生政務次長、英國在臺辦事處戴翔處長致詞鼓勵各界一同加入台灣的氣候行動。而為響應COP28將進行首度的全球盤點 (Global Stocktake),今年更邀集產官學研各單位由下而上共同發起「松山宣言 (Songshan-Declaration)」,並由南島友邦4位大使及亞洲低碳發展策略夥伴 (ALP) 秘書長Emani Kumar 率領公私部門各單位於開幕式上共同發表及簽署松山宣言,展現台灣氣候行動的決心及量能。今年12月更將前進COP28,於會場內正式發表中英文版的「松山宣言」,並公布連署宣言之響應單位和其減碳承諾與淨零路徑。讓全球看見臺灣在氣候行動的努力與成果,更是與世界各國一起實踐永續發展的目標。

本次開幕也邀請到APEC氣候中心 (APCC) 貴賓訪團等近20位氣候專家,其中代表日本天氣商業促進聯盟 (WXBC) 的東京大學越塚登教授 (Noboru Koshizuka) 亦會於10月21日上午參與淨零臺北論壇,與大家分享並與談東亞永續城市實踐轉型的行動方案。另外我們南島友邦的4位大使,包括諾魯共和國凱法斯大使 (H.E. Ambassador Jarden Kephas)、吐瓦魯國潘恩紐大使 (H.E. Ambassador Bikenibeu Paeniu)、帛琉共和國歐儒侃大使 (H.E. Ambassador David Adams. Orrukem)、以及馬紹爾群島共和國卡蒂爾大使 (H.E. Ambassador Anjanette Kattil);也會於當天下午的氣候對話 (Talanoa Dialogue) 平行論壇,與各界分享南太島國在受氣候變遷衝擊下如何逐步建構社區調適與氣候韌性的第一線經驗。

而今年博覽會主論壇 (Main Forum) 將舉辦5場系列論壇活動,亦邀請到許多國內外重要貴賓擔任講者。10月20日(星期五)博覽會第一天下午,環境部氣候變遷署參與籌辦的「高峰論壇」,將由公、私部門帶來國內氣候治理政策和低碳轉型及碳規範等議題之分享;10月21日(六)第二天上午,臺北市政府所舉辦的「淨零臺北論壇」,邀請到日本東京和韓國首爾的重量級國際講者分享永續城市治理經驗及智慧淨零解方,下午的「淨零臺灣 氣候對話」論壇,將從國內氣候政策議題角度切入,共思臺灣未來淨零路徑;10月22日(日)第三天上午場「亞洲低碳發展策略夥伴交流論壇」和下午場「國泰氣候變遷青年論壇」則分別由經濟部和國泰金控舉辦,從國際低碳政策制定者、國外能源專業人士到國內青年社會企業創業家等不同領域,促進國際低碳經驗交流與國內影響力投資。此外,博覽會亦舉辦多場氣候對話Talanoa Dialogue平行論壇、座談會、《山椒魚來了》電影放映會和珍古德親子手作活動,邀請各位大小朋友一起來參與,活動報名請見文後連結。

其中國泰金控作為本屆TWCAE大會的共同主辦方之一,將其展區打造成「國泰金控|永續里辦公室」,除展出集團永續減碳成果,更邀請新世代永續里民一同加入2050淨零行動,現場透過互動方式呈現永續金融知識,讓里民能夠在展場限定的永續沙龍中與專家深入交流,討論屋頂光電和漁電共生等實務經驗。此外,國泰金控將與ICDI於博覽會最後一天10月22日舉辦「2023國泰氣候變遷青年論壇」,以「永續ING,創意不NG」為題,邀請青創業者分享創業理念和過程,讓有價值的事物被群眾看見;並邀請「教育部氣候變遷創意實作競賽」年度得獎隊伍前來分享,落地團隊更將來到現場與談。從創意發想、落地實踐,一直到擴大規模發揮影響力,全方位提供青年學子實務作為與經驗分享,鼓勵青年成為行動種子,將氣候行動帶回校園和日常生活,發揮自身的影響力,發現永續的N種可能。

2023氣候行動博覽會盛大開幕。圖/ 國際氣候發展智庫提供

而本屆的亮點展區之一則是由經濟部策劃的「淨零未來新經濟」主題館,由「能源轉型」及「產業轉型」兩大核心議題組成,並由台電、中油、台水、台糖、中鋼等5個國營事業為現場展示案例成果,也提供體驗活動及實品模型,讓民眾可以實際動手操作,在寓教於樂的氛圍中逐步瞭解我國邁向「零碳 / 低碳電力」以及「製程減碳」的策略與成果。此外,今年「亞洲低碳發展策略夥伴論壇」的重要年度聚會則將同步於氣候博覽會舉辦,榮幸邀請到ALP網絡代表印度籍Emani Kumar秘書長及印度農村發展銀行學會Balasubramanian V S聯席董事實體來臺,與台灣低碳專業技術、企業與政策代表,交流「永續能源規劃」及「淨零驅動綠色成長」主題,一起以更永續的方式推動綠色經濟成長,共同邁向2050淨零實踐。

而作為共同主辦方的臺北市政府所推出的「零碳臺北 綠能新科技」展攤,共有「綠色運輸與綠色能源」、「淨零願景」、「數位影音」、「室內空氣品質認證場所推動計畫」、及「永續發展實踐推動進程」等五大展區,分別以模型、影音、互動體驗等形式,藉此增進市民對淨零排放及永續發展的認知及參與,環保局將提供多項循環再利用精美小禮物送給前往參觀的民眾。北市府亦規劃於10月21日上午舉辦「2023淨零臺北論壇」,邀請東京及首爾的產學界代表分享推動城市減碳經驗,並與國內專家學者、產業領袖交流城市追求淨零永續道路上的行動策略與作法,藉由相互學習及激盪出新想法,共同邁向2050淨零排放。

以上各場論壇均對外公開直播,有興趣的民眾歡迎至「ICDI 國際氣候發展智庫」臉書專頁觀看。

主論壇 10/21-10/22 @松山文創園區四號倉庫

● 10/21 09:50-12:30「淨零臺北論壇」報名連結:

https://www.accupass.com/event/2309041227253525996400

● 10/21 14:00-16:15「淨零臺灣 氣候對話:人與自然的氣候對話」論壇報名連結:

https://www.accupass.com/event/2310031008192548091300

● 10/22 09:20-12:10「亞洲低碳發展策略夥伴交流論壇」報名連結:

https://www.accupass.com/event/2309041226371759962708

● 10/22 14:00-17:05「國泰氣候變遷青年論壇」報名連結:

https://www.accupass.com/event/2308291317398658624320

氣候對話 10/21-10/22 @松山文創園區三號倉庫

● 10/21 10:30-12:00「青年氣候對話:校園氣候行動的分競與合擊」報名連結:

https://www.accupass.com/event/2310031233384413511040

● 10/21 13:30-14:30「開放數據和開放平台:城市氣候行動的觸發點?」報名連結:

https://www.accupass.com/event/2310031136231643755540

● 「靜玲小熊說故事 x 親子手作」報名連結:https://www.accupass.com/event/2310040618041656398308

○ 場次一:10/21(六)16:30-17:30

○ 場次二:10/22(日)15:30-16:30

● 10/22 11:00-12:00「綠色交通一起來,淨零永續百分百」報名連結:

https://www.accupass.com/event/2310040603551248625873

● 10/22 13:00-13:20「薇閣氣候教育:Wego Adolescent Niche Terraformers我思,故我在」報名連結:

https://www.accupass.com/event/2310040653431577583677

● 10/22 13:30-14:50「邁向具性別視角的氣候變遷因應對策座談」報名連結:

https://www.accupass.com/event/2309190711461678262157