基隆港西二碼頭倉庫11月招商 迎明年80萬郵輪客

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基隆港西二碼頭倉庫將於11月招商，租期最長可達15年，西二碼頭倉庫1F面積約746.6坪，盼引進知名品牌進駐，打造成為西岸水岸文創觀光區，服務郵輪觀光旅客。港務公司預期，明（2024）年國際郵輪旅客達80萬人次，2025年回到疫情前百萬人。

台灣港務公司基隆港務分公司表示，本次招商標的為西二倉庫一樓招商面積約為2,468平方公尺（約746.6坪），附屬停車場面積為2,692平方公尺（約811.3坪），將於11月上旬公開招商，藉投資人經營能力引進知名品牌進駐，並結合西二、西三碼頭倉庫的歷史背景，打造基隆港西岸為水岸文化創意觀光區。

港務公司表示，西二、三碼頭倉庫分別興建於1932年及1934年，曾是台灣最重要的聯外門戶。經歷兩年整修及再造工程，倉庫維持兩層樓的運用，西二倉庫一樓作為生活與文化創意區，二樓為郵輪旅客服務區；西三倉庫一、二樓為郵輪旅客通關檢查與行李服務作業區。

港務公司指出，今年3月7日國際郵輪復航迎賓計畫全面啟動，5月4日迎接地中海榮耀號上下船旅客共約9,284人次，展現基隆港西岸旅客中心的郵輪復航後，在磁吸旅客人流的驚人實力。

雖然今年以來，郵輪旅客僅26萬人次，但基隆港務分公司依照航線規劃，預期2024年國際郵輪旅客可達80萬人次，2025年回復疫情前百萬旅客人次。

港務公司說明，本案倉庫已經整修，進駐廠商僅需依需求進行室內裝修工程，評估投資金額約4,000～5,000萬元，租期10年並可延長5年。