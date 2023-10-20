敦吉第三季EPS 1.66元 近四季以來新高

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敦吉科技（2459）公布第三季自結損益，第三季合併營收22.54億元，季增30％；毛利率20.94％，季增5個百分點；稅後淨利為1.85億元，季增38％，每股稅後盈餘（EPS）為1.66元，創近四季以來的新高。

敦吉今年前三季營收為55.34億元，年減5％，毛利率18.33％，營業利益為4.97億元，稅後淨利為4.4億元，年減35％，EPS為3.98元，去年同期為4.53元。若不計子公司匯回股利課稅對每股純益影響數 0.45元，公司每股純益將達4.43元。

敦吉今年前三季三大產品線，以光儲存裝置占營收比重達27.20％最高，音圈馬達占比16.63％次之，車用設備占比9.30％。

敦吉今年前三季營運較去年同期下滑的原因，主要受外在不景氣影響製造事業群營收減少導致，製造事業群受影響又有兩方面，首先是在連接器方面，中國房地產下滑、家電產品需求放緩，致營使營業額減少約37％。

其次是音圈馬達精密塑膠零件及載體繞線，去年基期較高，加上今年客戶需求轉弱調降拉貨量，致使整體營收年減約11％。

不過，音圈馬達SMT切入中系品牌，客戶拉貨動能強勁使得需求放量，營收創同期激增近2.8倍。另外，倒車輔助系統EP6（超音波感測驅動變壓器）受惠客戶需求攀升，營收年增9％。

展望營運後市，敦吉驗證事業群在今年9月已取得無人機商品BSMI認可指定測試實驗室資格。

另外，將配合數位發展部公告Wi-Fi 6E開放計劃，申請台灣Wi-Fi 6E無線產品發證資質；在節能、省水及能效等產品檢測認證範圍，規劃新增台灣除濕機產品BSMI認可實驗室資質、中國信息技術設備（ITE） CECP 認可實驗室資質。

敦吉製造事業群在連接器、音圈馬達、變壓器及自動化設備等產品開發製造上，持續秉持著精益求精的態度，以專業能力服務優勢客戶。通路事業群除原本以布局的產業外，將在儲能及光學產業上進一步推展業務。