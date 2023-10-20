比肩北台灣超強矽谷 「冠德大直湛」大直生活圈經典地標

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有別於大安森林公園車水馬龍、信義計畫區繁榮喧囂，位於基隆河畔的台北市大直站生活圈綠蔭如海，雙語明星學區環繞，米其林七星閃耀，傳統美食老店林立，日常生活宜動宜靜、有滋有味，該區更是最靠近台北矽谷「內湖科學園區」的豪宅聚落，不少名人企業家選址落腳於此，從台積電張忠謀、前中研院院長李遠哲等，被譽為營建股資優生的上市建商冠德建設獨具慧眼，於大直站3號出口不到20公尺處推出北市首座公辦都更案「冠德大直湛」，出站散步30秒即到家，擁有無法複製的珍稀地段條件！

大直站生活圈地處大直重劃區、舊市心樞紐地段，實踐大學、大直街繁華商業、國際餐廳以及明水路豪宅聚落，咫尺河濱公園，具備絕佳的立地條件，尤其「冠德大直湛」原屬國有精華土地，不僅囊括近距捷運站之交通優勢，典雅大器的建築外觀更讓人一眼難忘，周邊成熟生活機能以及豐沛人文素養更形塑難能可貴的居住質感。

書香人文涵養也讓大直站吸引不少科技新貴、企業主以及高端層峰人士青睞，尤其是多元明星學區群，有利於垂直升學，更是讓這群高知識分子趨之若鶩，不惜豪擲千金也要讓自己小孩得到最優質的教育資源，而「冠德大直湛」隸屬雙語明星學區永安國小、北安國中，步行即可抵達，其中永安國小成立時間不長，但教學活潑豐富，吸引許多科技新貴青睞，附近還有大直國小、大直高中附屬國中，孩子不僅可就近學習，上學不須塞車趕路，父母也能無後顧之憂。

有別於北市其他精華區，「冠德大直湛」所在的大直站生活圈為最近距內湖科技園區之質感聚落，而內科素有台北矽谷之稱，在疫情前企業年收入4.4462兆元就已超車竹科、中科、南科總和的2.6321兆，不僅含金量最高，更是匯聚高科技及菁英人才之園區，也因此頗受名人、科技企業主青睞，加上緊鄰捷運文湖線，透過捷運一線抵達松山機場及美麗華商圈、二站內湖科學園區，得天獨厚絕佳區位，又有五星飯店、米其林一條街，身價不言可喻，地段規格比肩國際價值！

「冠德大直湛」由「冠德建設」與「根基營造」雙上市品牌公司打造，「冠德信義」、「冠德遠見」等經典豪宅均出自其手，該案為北市第一座完工之公辦都更案，除通過政府評選，施工品質更經過第三方公正單位結構外審，全棟搭載制震系統，成屋建築品質可眼見為憑，挑高6米接待大廳、零店面設計，在大直豪宅聚落，採2~3房規格，總價帶深具優勢！