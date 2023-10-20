南投市敬老金大加碼 65歲以上至少領2500元

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南投市長張嘉哲上任後將重陽敬老金從每年800元提升至1500元，僅次於草屯鎮2000元，另90至99歲2000元，百歲以上人瑞1萬元及禮品，再加上南投縣政府發放的1000元敬老金，因此設籍南投市65歲以上長者至少可領2500元，比六都直轄市還高。

南投市公所表示，凡設籍在南投市的居民，65歲至89歲長者重陽敬老金可領1500元，90至99歲長者可領2000元，百歲以上人瑞則可領1萬元外加禮品一份。提醒民眾，符合資格者可向里長、鄰長詢問領取方式，若暫時住在外縣市無法領取者，也可以選擇用匯款方式領取。

南投市公所指出，為了了解長輩的生活狀況，今年度特別設計一份「長者需求概況調查表」，了解長者「居住情形」、「現有資源」及「需求」，像是長輩是否夫妻同住、獨居或和子女同住，還會釐清長輩的居住環境是否安全、安穩，目前已回收1萬8000餘份，作為照顧長者及未來實施老人福利政策的參考依據。

張嘉哲說，市公所員工發送重陽敬老金時，趁此機會關心轄內長輩的生活起居狀況，若有特殊需求，將列為長期關懷對象，如定期發送物資、送餐服務，或是設置緊急救援連線、提供預防走失手鍊等，才能讓在外地工作的子女安心的賺錢，好好打拼自己的事業。