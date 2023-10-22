安葆電能攜手儲盈 搶新加坡智慧儲能商機

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安葆電能攜手儲盈科技 10月11日至12日前往新加坡參加亞太地區具代表性的數據中心及設備展「DATA CENTRE WORLD」，展示高效能綠色儲能電源產品。無論是企業的資料中心、機房、電信設備，為了維持全年不間斷的運轉，產生的能源消耗非常驚人。根據 TrendForce 報告指出，截至 2022 年，全球資料中心年耗電量約200～250萬億瓦時(TWh）)在全球積極減碳的時代，耗電量卻與日俱增，更顯示出永續能源供應的重要性。

近來掀起的 AI、元宇宙熱潮，加速全球產業進行數位化、智慧化的改革，迫使企業須升級電力基礎設施，以因應日益增加的能源需求，儲盈科技本次展出的電池機櫃深受參訪者青睞，可作為緊急備載電源，為資料中心持續供電。備援電力日趨重要，許多電信公司皆面臨斷線、停電、機房受損等窘境，重要機房若能緊急啟動備援電力系統持續供電，機房可維持正常運作，儲盈科技提供的電池機櫃可發揮最佳的備援功能，讓所有系統得以正常運作，真正確保企業用戶資料傳輸的正常與安全。

儲盈科技於「DATA CENTRE WORLD」展出51.2V、1000Ah大容量儲能機櫃。圖/儲盈提供

儲盈科技採用較環保的鋰電池，使資料中心生態系統在運轉過程中，產生較低的碳排放，與傳統柴油發電機比較佔有較大優勢。儲盈科技持續針對電池的保護與安全進行優化，展出的51.2V，1000Ah大容量電池機櫃具智能均衡，長效放電，機架型模組設計，配置靈活度高，佔地面積小，可應用於所有48V直流電應用。不僅如此，該產品還具有多重保護機制，如：過充保護、充電過流保護、低壓保護等，在面臨需持續高能耗輸出的狀態下，供應更平穩且安全的電源。

儲盈科技將與全方位的電力系統整合商安葆電能合作，為客戶提供客製化的系統配置、專業的現場規劃等，共同朝向減少環境衝擊，綠色能源最大化的ESG目標邁進。