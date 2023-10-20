「我小時候都聽你唱片長大」 特茲拉夫讓殷巴爾會心一笑

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享譽國際的小提琴名家特茲拉夫再次來台，這次要和指揮大師殷巴爾、台北市立交響樂團同台，演出德國作曲家布拉姆斯經典的小提琴協奏曲，明（21日）天在台北登場。

殷巴爾表示，兩人早在15年前就有合作的經驗，特茲拉夫則對殷巴爾說，「我認識你比你認識我更早，我其實14歲時就聽你指揮的唱片了，帶給我很多啟發。」

整場曲目都是布拉姆斯作品，包括大學慶典序曲、小提琴協奏曲和第三號交響曲，殷巴爾表示，他喜歡以一個系列感的規劃呈現一個作曲家不同時期的作品，「好的作品值得一演再演，因為總還會有觀眾沒聽過。」他也透露，「這次還會送給聽眾一個特別的驚喜。」

特茲拉夫上一次來台是今年3月在國家音樂廳演出全場巴哈無伴奏作品，這次和一整團交響樂團合作，他表示，這次他比較有多一點時間可以感受台灣，他也表示北市交的演奏能量特別豐沛，他表示，即使是布拉姆斯這樣演過很多次的曲目，仍是每次都有新發現，每一次演奏都是獨一無二的表現。

殷巴爾表示，音樂詮釋無法置身於時代之外，「一切都和我們生活的年代有關，音樂展現人的情感、恐懼，好的音樂能呈現人性，馬勒也說了，交響樂是一個宇宙，音樂標誌了我們所處的年代，這是宇宙的一環。」

特茲拉夫則表示，目前的國際時局有很多變動，「作為一名世界巡演的音樂家，我到不同的國家工作，希望能透過音樂，傳達正面的影響力。」演出將於10月21日在台北市中山堂登場。