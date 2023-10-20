興大產學合作開發大腸直腸癌新藥 獲美FDA核准執行二期臨床

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大腸直腸癌多年來位居國人癌症發生人數的第一位，且台灣的大腸癌發生率高居世界之冠！中興大學化學系教授賴秉杉帶領團隊與國內上市生技大廠－禾伸堂（4194）合作開發的禾伸堂生技專利技術，用於治療大腸直腸癌之新藥CA102N，日前，該藥物已成功通過美國食品藥物管理局(FDA)人體臨床試驗審查(IND)，獲准進行第二期人體臨床試驗，為國內少見產學合作研發之大分子實體能獲准進入美國臨床試驗的新藥。

本次核准的臨床試驗，預計進行治療效果的評估，預計收案人數為100人，並將採隨機、開放式、多國、多中心之設計，規劃於美國、南韓及台灣三地進行。

CA102N是一種利用透明質酸-藥物共軛鍵結技術(Hyaluronic Acid-Drugs Conjugation，HADC)開發的透明質酸共軛鍵結藥物，具有多重抑制腫瘤細胞生長的藥物作用機制，同時具備標靶及免疫活化特性，用於治療大腸直腸癌。

賴秉杉指出，接枝技術對於開發不同疏水性質藥物之玻尿酸共軛物相當關鍵，結合團隊深耕之藥物負載量的精準控制技術，目前已有在多項藥物接枝效益突破，如超疏水性類固醇，可由傳統的接枝效益30％，大幅提升至90％以上，此成果已於今年發表至國際生物大分子期刊，並已成功技轉至產業進行藥物開發，並獲得多項專利。

其中，賴秉杉執行教育部補助大學產業創新研發計畫之衍生公司－寶泓生醫，更致力於大分子組裝的免疫刺激劑開發，在與中興大學進行技轉與產學合作緊密合作下，規劃在細胞／外泌體治療及疫苗佐劑市場未被滿足的需求上，提供高效解決的方案策略。學研團隊將不斷汲取開發過程中關鍵議題之經驗，後續將持續與合作夥伴攜手，致力於推動台灣的生物技術產業的升級與增進國際競爭力。