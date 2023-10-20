2023台北金融科技論壇 揭密AI金融科技

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金融服務的數位化轉型在今年快速被AI技術驅動，國際金融機構快速導入並轉化為業務力，卻也形成金融監理的巨大挑戰！即將登場的2023年FinTech Taipei Forum台北金融科技論壇，透過「國際金融科技論壇」和「金融科技演講會」的雙軌進行，為台灣金融科技服務注入更多創新能量，來自國際的業者專家將分享AI技術最新發展趨勢，涵蓋B2B的金融產業創新，以及融入民眾生活的AI金融科技。

此場金融科技年度盛會，由金管會指導，台灣金融服務業聯合總會與台灣金融研訓院共同主辦， 10月25日的「國際金融科技論壇」為主場活動，立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）將親自參與，根據立陶宛國會議長辦公室的聲明，希米利特將有商業代表團隨行，以期深化與台灣的科技合作。

金融研訓院表示，5個國家代表以及國內外專家共17位，將在論壇中分享AI金融科技，包含：美國國際貿易管理局Vincent Tran、立陶宛財政部政務次長Vaida Markeviciene、立陶宛銀行金融市場發展處處長Lukas Jakubonis、澳洲新南威爾斯州數位身份委員會顧問Andrew Black、新加坡DEC組織董事Keith Carter，以及來自印度的麥肯錫全球資深董事Renny Thomas等，經由國際交流探討金融科技對金融行業和社會經濟發展的影響。

金研院指出，10月26日的「金融科技演講會」，地點在台灣金融研訓院菁業堂舉行，亦有線上同步直播，邀請金融業者及科技公司、國際獨角獸現場交流，圍繞在兩大主題：一、智慧金融新世紀：AI 與金融關鍵人才趨勢；二、金融永續，共創未來：探索金融領域的綠色經營之路，實際了解新形態的服務，並促進金融科技交流與產業成長。