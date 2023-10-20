南山人壽挺本土藝文 聯手丞舞製作團隊公益展演

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國際級藝術饗宴在台登場！南山人壽力挺本土藝文發展，贊助由享譽國際的台灣職業現代舞團「丞舞製作團隊」，攜手於台北市藝文推廣處舉辦「南山60．舞出公益」南山公益之夜，召集60位南山人壽業務夥伴與保戶，10月12日在城市舞台演繹專屬南山人壽的舞碼《藝綻浮花》，近千名觀眾感受藝術的動人力量。

南山人壽將門票收入扣除行政成本後，全數投入「南山舞動列車」計畫，明年將前進校園進行舞蹈藝術紮根推廣活動，發展國內藝術教育，培力台灣年輕世代的藝術人才。

南山人壽董事長尹崇堯出席活動時表示，今年是南山人壽成立60週年，秉持「以人為本」的核心價值，用專業的保險職能跟溫暖服務，守護這片土地一甲子。藝術人文是台灣寶貴的文化資產，今年南山人壽將藝文演出、藝術教育與公益結合，除了力挺本土藝術人文，也將會把展演所得用於推動國內的藝術教育與人才培育工作，實踐公益服務業的精神。

此外，這次首度邀請60位南山人壽業務夥伴和保戶一起參與演出，這60位素人舞者，在接受丞舞製作團隊近兩個月的專業指導排練下，過程中克服許多困難，最後攜手舞出感動人心的《藝綻浮花》。這份堅持與承諾，一如南山人壽對台灣秉持的信念，我們期許成為台灣最溫暖的靠山。

南山人壽響應公益不落人後，60位素人舞者，分別是由30位南山業務夥伴與30位南山保戶一同參與本次公益演出。他們來自嘉義、桃園、台北等地，年齡更橫跨15歲至74歲，多數人原先並沒有舞蹈經驗，但在丞舞製作團隊的帶領下，歷經近兩個月的專業訓練，順利完成本次精彩的公演。

每位舞者都有獨特的生命故事，其中，有一位年過七旬的罹癌保戶，雖然已罹患癌症三期，仍然堅持和孫子來跳舞。該保戶表示，當初是受到業務員熱情的鼓勵，讓她義無反顧參與演出，在跳舞過程中，更深刻感受南山人壽的生命力，讓她暫時忘卻病痛，感受滿滿愛的能量。

此外，一位在南山人壽服務7年的業務夥伴表示，今年是她作為舞者的第20年，可以結合人生的職業和志趣，發揮影響力，是深具意義的一件事。

演出的舞碼《藝綻浮花》，改編自蔡博丞總監的經典作品《浮花》，是丞舞製作團隊特別為南山人壽60週年編創的專屬舞碼，以水的意象表現肢體律動的力與美，充滿詩意與生命力度，舞者們像是在水面上浮動，呈現生命力與希望的象徵，時而優美，時而激昂的舞蹈動作，闡述人與人之間的關係和互動，更呼應了南山人壽一直以來對保戶的關懷，與南山人壽「以人為本」的精神相互共鳴，別具意義。

為深化藝術教育紮根，就所有門票收入在扣除行政支出後，南山人壽將會全數投入在台灣藝術人才的培育工作，預計於2024年啟動「南山舞動列車」，與藝文公益團體合作，前進校園進行舞蹈藝術紮根推廣活動，推動年輕世代的藝術舞蹈人才培育，並邀請樂齡舞者及青年舞者駐地創作，共同促進台灣本土藝文舞蹈產業發展，讓藝術融入民眾生活。

丞舞製作團隊為台灣職業現代舞團，由原生編舞家蔡博丞於2014年創辦，其曾獲法國表演藝術專業評論協會頒發「年度最具前瞻性編舞家」等獎項肯定。創立至今，致力推展台灣年輕世代原創表演藝術，在國際間的交流與演出遍佈27個國家、95個城市、270場的足跡，並深耕拓展歐陸市場，積極活絡國際網絡線，為現今台灣藝術生態注入一股清新的潮流思想，使藝文產業多元發酵。