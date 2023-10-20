世界最大青少年兒童文學獎 由他代表台灣再次入圍

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瑞典的阿斯特麗德．林格倫紀念獎獎20日公布2024年獎項入圍，共有來自全球68個國家，245名候選人或團體入圍，台灣由幾米再次入圍。該獎項將於2024年4月9日公佈。

阿斯特麗德‧林格倫紀念獎（The Astrid Lindgren Memorial Award），是為了紀念創作出《長襪皮皮》等名著的瑞典作家阿斯特麗德．林格倫的貢獻，由瑞典政府設立的國際兒童文學獎，目的在促進世界兒童及青少年文學的發展。入圍者包括作家、兒童閱讀推廣機構、插畫家、閱讀推廣者等，獎金高達500萬瑞典克朗，為世界最受矚目、最具規模國際青少年兒童文學獎。

林格倫紀念獎從2003年首次頒獎以來，獲獎者包括美國的莫里斯・桑達克（Maurice Sendak）、英國的菲力普・普曼（Philip Pullman）、日本的荒井良二、澳洲的陳志勇（Shaun Tan）等知名創作者。

幾米自2014年以來多次入圍， 2023年適逢他創作25週年，也首度將他的繪本作品譯為閩南語版《森林內的祕密》與《多謝你毛毛兔仔，這个下晡真好耍》。此外，邀請了作家賴香吟從故事中的女性視角，以婉轉優雅的台語文重新詮釋女孩成長的心境。21日與22日分別在高雄、台中舉辦朗讀暨簽書會。