雲林縣廣開課後照顧班 讓家長安心工作

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都會區的國小學童放學大多往安親班跑，但雲林縣縣偏鄉學校多，有年輕家長陳情低年級孩子下午放學回家而無法工作，縣長張麗善責成教育處鼓勵各校積極在放學後開課後照顧班，使雲林成為宜居宜生的縣分。

教育處表示，課後照顧班是否開設尊重各校需求，以斗六學區12所國小為例，已有11所開課後照顧班，教育處今年特別鼓勵偏遠學校視家長需求積極開班。

據了解，有些都會區學校因周邊的安親班林立，為避免產生與民爭利的爭議，傾向不開設課後照顧班，但近年大學校在家長需求聲浪下，都從善如流開班了。

縣長張麗善表示，一些年輕的媽媽最近向她陳情面臨想就業但無法工作的窘境，因為孩子讀一到三年級，下午放學沒人接；她認為這個難題可透過政策解決，只要學校開辦課輔班幫忙照看小孩，跟著中高年級一起放學即可，對年輕媽媽的就業就有幫助。

教育處表示，課後照顧班主要是幫忙看功課，指導老師也可以帶小朋友做活動，但不能上課程新進度，採使用者付費原則。

斗六市鎮南國小為例，一到六年級都有開課後照顧班，校長梁博雍說，基於家長需求，校方多年前開始提供課後照顧的服務，提供2個放學時間讓家長選擇，下午4點或5點，4點以前每班以25人為限，一節課是19元；4點以後是以20人為限，一節課29元，繳費就以時數來計算，符合家長的期待。

梁博雍說，該校課後照顧班的指導師資大都是經過篩選的外聘老師，像是鐘點代理老師、退休老師、代課老師等。

他表示，該校除了課後照顧班也有「課後才藝班」，有圍棋、直排輪、籃球、法式滾球、舞蹈、園藝等，依照教育部規定每人每節收費是400元，該校每天下課後大概有一半的學生還留在學校。