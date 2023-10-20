長榮與CIP合作低碳航運燃料生產及應用

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哥本哈根基礎建設基金（CIP）與長榮（2603）今(20日)簽署合作備忘錄，共同探索低碳航運燃料的生產和應用。CIP由旗下能源轉型基金 (Energy Transition Fund, ETF)代表簽署此一合作備忘錄。

長榮在全球營運超過 200 艘貨櫃船，是全球前十大貨櫃運輸公司之一，企業減碳將是一項重大任務，需要不同類型的低碳替代燃料作為解方。

長榮與CIP的合作將涉及多個層面，包括在台灣使用離岸風電生產低碳替代燃料，以及探索如低碳氨和低碳甲醇等廣泛綠色燃料的供應。

台灣不僅在全球供應鏈中扮演至關重要的角色，其航運業也舉足輕重，掌控全球十分之一的貨櫃航運船隊。同時，台灣擁有優良的離岸風電條件，隨著政府對淨零減碳的政策力度不斷增加，台灣有潛力成為低碳燃料的供應來源。

CIP目前正在台灣興建及開發多座離岸風場，與台灣產業及社會有著緊密的聯結。

CIP 能源轉型基金合夥人Felix Pahl 表示，該基金是全球最大專注於能源轉型投資開發之基金，而CIP已於台灣累積深厚的開發實績 ，在此基礎上，CIP期待與長榮海運之合作，能持續深化台灣能源轉型之推動。

長榮表示，本次合作是企業達成減碳目標的策略性規劃。為配合國際海事組織的淨零碳排策略，已訂定2050年實現淨零碳排的目標，與CIP的合作將有助於探索和開發低碳燃料技術。