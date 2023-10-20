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2023 OMC世界盃美髮錦標賽 育達時尚系勇奪佳績

  • 工商時報 陳珮琪
育達科大時尚系學生戴小芳同學(左3)及陳皮梅同學(左2)與國家代表隊成員合影。圖／育達科大提供
育達科大時尚系學生戴小芳同學(左3)及陳皮梅同學(左2)與國家代表隊成員合影。圖／育達科大提供

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育達科技大學時尚造型設計系學生戴小芳、陳皮梅代表台灣，於112年9月11日遠赴法國參加OMC美髮世界組織主辦的2023年世界盃錦標賽，榮獲資深技術編髮組第四名，連續多年在OMC世界盃美髮錦標賽，屢創佳績，為台灣髮藝界及學校爭光。

育達科大時尚系戴小芳同學榮獲2023年世界盃錦標賽資深技術編髮組第四名在法國巴黎接受頒獎。圖／育達科大提供
育達科大時尚系戴小芳同學榮獲2023年世界盃錦標賽資深技術編髮組第四名在法國巴黎接受頒獎。圖／育達科大提供

育達科大參賽選手時尚系戴小芳、陳皮梅同學，在時尚系楊昌鎮老師手把手指導下，打敗各國好手榮獲資深技術編髮組第四名佳績，兩位同學第一次參賽即獲佳績，為國爭光，殊屬不易；讓中華民國的國旗再次在法國世界盃時尚舞台上熱烈的飄揚，見證台灣美容美髮產業創意與實力。

育達科大時尚系楊昌鎮老師表示：國際OMC世界盃美髮錦標賽，每年在台灣區是經過全臺初賽與決賽後，選出代表國家的選手出征海外，系上大三戴小芳同學是新竹光復高中時尚科畢業、大二陳皮梅同學是台北育達高中時尚造型科畢業，兩位同學都非常優秀，在髮型藝術上的造詣已經有職業專業級水準，可以看出同學經過高中端的培訓與教育，功底非常扎實，上大學後同學將所學技能融會貫通，非常有層次與深度，期望系上的同學與學弟學妹們再接再厲，嶄露頭角，爭取榮耀自己與國家的機會，在國內外髮藝界大放異彩。

育達科大時尚系陳皮梅同學海外比賽照。圖／育達科大提供
育達科大時尚系陳皮梅同學海外比賽照。圖／育達科大提供

育達科大時尚造型設計系主任鄭寶寧表示，OMC成立於1946年，總部設於美國紐約，是全球最大的髮型設計專業組織，會員國超過70個國家，本屆世界盃錦標賽計有50多國選手同台競技，本校自2018年徐鈺婷同學參加日本「藝術祭國際競賽」榮獲世界美髮骨董盃冠軍、沈庭誼同學首次挑戰OMC世界盃舞台，在法國巴黎成功奪得第五名城成績，2019年林靖堯與謝明霈同學延續傳統，於舞台彩妝及日常新娘彩妝中雙雙奪得金牌，成為當年的比賽大熱門，2021年因疫情改變了比賽的舉辦模式，郭家彤與許詩雅同學在線上賽事中分別奪得青年組新娘髮型的金牌與銀牌，隨後在2022年，郭家彤同學再次代表國家征戰，獲得青年組新娘髮型銅牌獎座，今年度戴小芳與陳皮梅同學遠赴法國參賽獲得資深技術編髮組第四名佳績，顯見時尚系學生的專業與國際競爭力。

OMC世界盃錦標賽資深技術編髮組第四名，同學與吳菊校長及師長合照。圖／育達科大提供
OMC世界盃錦標賽資深技術編髮組第四名，同學與吳菊校長及師長合照。圖／育達科大提供

育達科大校長吳菊表示，回顧近年來時尚系同學連續在國際比賽中屢創佳績，獲獎不斷，這些亮眼的成績背後，不只是學生的努力，更要感謝系上師長手把手的付出，帶領學生參賽，只要同學們願意學習，老師們就會全力付出，同學們出國比賽，學校都有計畫性的補助相關費用，期待同學們能夠持續在國際舞台上獲得更多的榮耀，未來學校將培育更多優秀選手，走上世界舞台發光發亮。

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