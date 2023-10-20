風睿能源（SRE）引領新風潮　再獲台灣國際智慧能源週永續獎

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亞洲離岸風電標竿開發商風睿能源（SRE）延續其一貫的開創性企業精神，今年推出「SRE新風潮」策展主題，再度拿下「台灣國際智慧能源週永續獎」大獎，不僅是本屆唯一獲獎的離岸風電開發商，更成為了唯一一家連續獲獎的企業。

「台灣國際智慧能源週永續獎」頒獎典禮於今日盛大舉行，今年共有超過300間企業參展，競爭更勝以往，初選選出15件展場設計參與評選，風睿能源毫無懸念再度獲獎，顯示其品牌形象表裡如一，藉由展覽致力於落實永續的創意與努力屢獲肯定。

代表受獎的風睿能源營運長陳金榜表示：「企業在去年十一月正式更名，這是我們首次以風睿能源（Synera Renewable Energy，SRE）的名字參展，此次永續概念攤位設計獲得各界好評並再度獲獎，代表我們於各個領域持續走在前沿、不斷地樹立新標竿。」

作為風的忠實追隨者，風睿能源充分發揚風能循環的特性，將永續的理念具象化，打造出極具未來感的淨零概念展攤。今年同樣捨棄了繁複的裝飾以及一次性大型木作和輸出，以特殊材質結合減法設計，搭配往年製作物被重複利用，所有展覽資訊皆融入大面積LED牆呈現科技互動，再度維持99%皆使用可回收材料，完美呼應近乎零廢棄物的環保目標；其中，引人矚目的流線外觀採用可重複使用的輕鋼架搭建，而牆面材質則選用可回收的蘭花網，除了拆除後能供應農地或溫室建設再次利用，也帶來全面的通透感效果，並成為一大亮點和看點，整體創意呈現「綠能美學2.0」，別出心裁獲得評審高度評價。

風睿能源於今年年中再度獲得「台灣永續行動獎」教育品質項目肯定，此次蟬聯「台灣國際智慧能源週永續獎」。連兩年得到雙項永續指標性大獎肯定，再次彰顯風睿能源不斷開創的能量，每每成為業界前鋒，實質掀起全方位新風潮。

自2012年起投入離岸風電開發，風睿能源將累積多年的在地開發經驗與實績匯聚成向外拓展的動能；今年除了交付台灣的第三座離岸風場「海能風電（Formosa 2）」外，也持續穩健推動「海盛（Formosa 4）」、「海碩（Formosa 5）」離岸風場開發，同時以最新的風場組合「海廣（Formosa 6）」、「海興（Formosa 7）」積極籌備台灣下一階段的離岸風場投標，以實際行動進一步支持台灣乃至整個亞太區達成能源轉型目標。