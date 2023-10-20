《國際政治》約旦河西岸暴力頻傳 憂以巴戰火轉移

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】自從攻擊加薩走廊(Gaza Strip)以來，以色列也與北方邊界的黎巴嫩真主黨爆發了軍事衝突，同時也激起約旦河西岸的暴力活動激增。此也加深了外界擔憂，即約旦和西岸將成為以色列的第三個戰場。

以色列雖然對加薩地區的哈瑪斯組織(Hamas)發動激烈戰爭，但是以色列是早於2005年已從加薩撤軍。但是以色列自1967年東戰爭以來，一直(部分地)佔領著約旦河西岸。約旦河西岸是一片錯綜複雜的混合區，由山坡上的城市、以色列定居點和軍隊檢查站所組成，巴勒斯坦社群並被一分為二。

巴勒斯坦宣稱的主要領地為加薩和約旦河西岸。

在大規模連番空襲之後，以色列準備對加薩發動地面戰，驅逐哈瑪斯，此為第一戰線。而西方國家則一直擔心戰事規模擴大，對黎巴嫩和由伊朗支持的真主黨成為以色列第二戰線。而約旦河西岸則已經被媒體列為潛在的第三條戰線。

自10月7日的哈瑪斯攻擊以來，超過80名巴勒斯坦人死於約旦河西岸的暴力事件，並且以色列也逮捕了超過900名人士，以色列警方也在周五發起新的突擊和搜索，並拘留數十人。

巴勒斯坦官員表示，以色列軍隊在周四突襲和空襲了約旦河西岸的一個巴勒斯坦難民營，造成至少12人死亡。以色列警方則表示，一名軍官在襲擊中遇害。

周四的暴力事件對以色列和巴勒斯坦自治政府(PA)造成了嚴重挑戰。巴勒斯坦自治政府是獲得國際承認的巴國唯一治理機構。

以色列軍方表示，軍隊已經處於高度戒備，準備迎接哈瑪斯對約旦河西岸的襲擊。軍方發言人說，哈瑪斯試圖讓以色列捲入三個陣線的戰爭，包括北邊的黎巴嫩和西邊的約旦河西岸，威脅已經升高。