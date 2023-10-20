非洲豬瘟全球肆虐 全民防疫力守非疫區

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農業部防檢署20日表示，越南非洲豬瘟肆虐，多個縣傳出疫情。近期亞洲已有越南、泰國、菲律賓、印度等國出現案例；世界上其他地區亦持續有非洲豬瘟疫情傳出，再再顯示非洲豬瘟國際疫情依然險峻且持續擴散，防檢署呼籲全民共同防疫，不攜帶、不網購境外違規豬肉產品。

我國持續在邊境查獲的違規輸入豬肉產品中檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，邊境風險高居不下，防檢署及邊境各相關部會持續加強各項邊境管制措施，針對旅客、貨運、快遞、郵包等嚴格查驗，以維持滴水不漏之防疫成果。

防檢署指出，自非洲豬瘟高風險國家入境旅客之託運行李和手提行李皆以X光機百分百檢查，防檢署並依據入境航班風險程度，會同財政部關務署加強免申報櫃檯（綠線通關）執法工作，有效嚇阻心存僥倖的入境旅客並阻絕動物產品違法輸入。

為避免國人不諳相關規定而受罰，防檢署再次提醒民眾入境旅客違規攜帶或以郵包輸入豬肉製品者，第一次處以新台幣20萬元罰鍰，第二次就開罰新台幣100萬元，外籍人士如未能於邊境當場繳清罰款，將拒絕其入境並遣返。

防檢署除加強執法外也透過社群媒體、廣宣活動等方式提醒民眾出國返國不要攜帶動植物產品入境，也籲請民眾千萬不要以快遞及郵寄方式寄遞肉乾、香腸、臘肉、火腿等豬肉製品回國，更不要上網購買境外豬肉等動物檢疫物。