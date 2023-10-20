底部到了？ 外媒：台積認為半導體業轉捩點已近

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【中時新聞網 盧伯華】全球最大的晶片代工商台積電認為，半導體市場的轉捩點終於近在眼前。AI相關需求也將成為一個長期推動力，這一需求現已遭遇供應瓶頸。

《華爾街日報》報導說，過去幾個季度裡，半導體供應鏈的庫存積壓一直令台積電承壓。該公司週四報告稱，在截至9月當季，收入同比下降11%。淨利潤下降25%。但這兩個指標均高於標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)分析師的預期。

更令人樂觀的是，報導指出，台積電預計第4季度收入和利潤都將高於分析師目前的預期。該公司預期收入同比將減少4%，但這已屬相對樂觀的展望，意味著台積電認為市場底部已近在咫尺。

儘管台積電總裁魏哲家說，現在判斷需求大幅反彈還為時過早，但這家全球最大晶片製造商仍表示，目前已看到智慧手機和個人電腦需求企穩的跡象。

報導說，AI也正帶來一波強大助力。台積電表示，儘管還不足以抵消晶片需求週期性波動，AI應用的晶片需求依然強勁。該公司7月曾透露，AI應用僅占其收入的6%，但預計未來5年該業務的年均增長率將達到50%。

報導認為，地緣政治是一個潛在的風險因素。華盛頓本周宣佈對向中國和中國海外企業銷售AI晶片實施新的限制；台積電表示，這些新限制對其業務的任何影響短期內都是「有限和可控的」，至於長期形勢，仍有待進一步評估。

近期台積電面臨的問題是如何提高產能，以滿足AI的快速發展。其中一個可能的瓶頸是CoWoS先進封裝技術。台積電的目標是明年將其CoWoS產能擴大一倍，不過能否實現這一目標也取決於其設備供應商。

總體而言，報導表示，台積電相對樂觀的前景加上近期出現的存儲晶片製造商前景好轉跡象，表明半導體行業的形勢正在改善，更令人振奮的是台積電還在積極準備將AI作為下一個潛在的增長動力。如果拋開地緣政治的影響不談，該行業看起來依然令人心馳神往。