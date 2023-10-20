三信銀行舉辦重陽敬老活動 在地宣導長照與安養信託

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因應2025年台灣將邁入超高齡社會，長照需求人數，也將增加。截至今年9月底止，台中市 65歲老年人口約44萬人，占總人口15.5％，其中，85歲以上的高齡長輩約有3.8萬人。三信銀行董事長廖松岳，20日在重陽節前表示，為實踐銀行「利他」核心價值，在地經營逾百年的三信銀行，會以實際行動關懷在地長輩。

三信銀行特別於重陽節前夕，在台中市「不老夢想 125」場所，也就是專為「銀髮就業及青銀共融」場域舉辦「長照X安養信託一二事」宣導座談會。

三信銀行舉辦本次座談會，邀請市民長者及家人參與，座談會上半場，由台中科技大學老人服務事業管理系教授梁亞文，剖析進入高齡化社會該如何面對長照風險，讓高齡者得到完善照顧。

梁亞文指出，為因應未來更多長照需求，並減輕家庭照顧負擔，政府提出長照2.0計畫，擴大服務對象，並增加服務項目，向前延伸至預防階段、向後延伸至安寧服務，讓更多有長照需求的民眾受惠。

進入超高齡社會後，不健康的花費，將比健康時更多。雖然台灣有長照2.0，但補助仍以基本保障為主，服務對象及金額仍有限，故長者需儘早規劃及設算長照經費。

座談會下半場，由三信銀行副總張齊家，說明國人2022年平均壽命約為79.84歲，而須仰賴他人照顧的「不健康餘命」也約達8年，故市民長輩可提前瞭解，並規劃安養信託，避免長者晚年財產遭覬覦或詐騙，加上年紀愈大，記憶力開始衰退，也可能面臨失能或失智問題。

此時可透過安養信託保全資產，由受託銀行依照契約約定及指示，讓長輩退休財產，可「專款專用」在生活養護上。

張齊家也特別提醒，可由親友或社福團體擔任安養信託的信託監察人，並約定若契約提前終止或有其他給付費用，皆需取得信託監察人同意，更可為信託增加一層把關，座談會透過淺顯易懂及銀行實際承作案例，讓與會長者瞭解安養信託。

在重陽敬老節慶日，由跨越百年立基台中的三信銀行，舉辦「長照與安養信託」座談會，讓民眾更加瞭解如何面對高齡社會。三信銀行也將持續實踐金管會「信託2.0」政策，以落實普惠金融。