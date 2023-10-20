台中市企業先進智造學院 千人共探淨零碳排及生成式AI浪潮

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淨零碳排、生成式AI浪潮兩大議題，今年直接衝撞企業界！台中市政府經濟發展局開辦的「台中市企業先進智造學院」，不僅吸引報名人次破千，特有的專家診斷服務令學員滿意度高達9成6。台中市政府經濟發展局20日舉辦「經營轉型與永續優化產業論壇暨成果發表會」，邀請7位產學研重量級專家，以「數位轉型」、「淨零碳排」、「全球供應鏈管理」三大領域進行專題分享剖析國際趨勢，並見證該學院學員的結業成果。

數位轉型學院長詹文男表示，數位轉型的概念在近幾年的企業實務中，已日漸擴大。有些企業認為要用數位就是轉型，但也有人認為要用數位來轉型才能稱作數位轉型。他在論壇中建議，數位轉型應該從知識建構開始，並進行健診評估，發掘企業的需求，再進入方案的規劃，最後導入執行和修正。透過營運效能、客戶體驗、商模再造和構面、能力的架構，提供企業參考。

逢甲大學化工系特聘教授吳石乙則就碳排議題提醒企業界，國際間相當關注，臺灣於2023年初三讀通過「氣候變遷因應法」，預計2024年正式營運。為了維持平衡的碳排放，企業端可以透過碳交易市場，進行碳權度買賣。他勉勵企業學員能夠透過個人觀念的轉變，進而推廣至企業的營運環境。

經發局長張峯源表示，近年來國際產業情勢動盪，導致全球供應鏈重組，又伴隨氣候變遷議題，國際客戶要求供應商提供低碳或零碳製程及產品，迫使企業重新思考在邁向永續及追求ESG的多重目標下如何兼融並蓄。

張峯源強調，因應全球環境的轉變及少子化的衝擊，企業只有不斷轉型才能逆境求生，市府期望陪伴產業一同成長，協助台中的工廠，從合法化、智慧化、全球化等面向提供相應的輔導資源，讓企業能夠不斷自我提升保持競爭力。

逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心主任佘日新指出，台中市企業先進智造學院的受訓學員來自各個產業，透過讓學員了解最新產業趨勢及知能，有助於企業主帶領企業加速轉型。例如，來自機械產業學員陳先生表示，課程讓他了解工業4.0如何幫助企業運用既有的設備，以循序漸進的方式達到企業的需求，顛覆傳統產業既有思維。

學員之一陳小姐的背景是農產。她說，在商線系統整合、資訊安全、碳排放問題等多重挑戰下，為企業量身打造的專家診斷服務，有助於調整未來短中期經營策略方針，並從小處逐步轉型，進而實踐產地至餐桌的願景，讓農產業於時代考驗下更具競爭力。