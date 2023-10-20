智慧製造創新加值應用成果分享會助力產業升級

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智慧製造創新加值應用成果分享會-臺中場」於20日成功辦理，此活動提供一個交流平台，分享智慧化與聯網技術在產業的應用成果，協助產業持續往智慧製造之路邁進。

經濟部產業發展署鄒宗勳副組長於開場致詞時表示，為了協助國內產業面對全球供應鏈重組，及少量多樣、大量客製化需求之商業模式，產業發展署推動創新技術應用輔導案，藉由輔導資源結合系統整合業者之技術服務能力，協助將產業老師傅的寶貴經驗數位化，從中淬煉出關鍵資料，再透過與創新加值應用服務模組的結合，達到分析預測與自主調整之智慧化能量；推動至今已協助包括機械設備、扣件、橡塑膠、金屬加工等領域產業，於設備或產線上導入創新加值應用解決方案，協助國內產業建構智慧製造創新加值發展環境。

智動協會絲國一理事長也表示，智慧製造不僅是提高製造業競爭力的關鍵，也是應對未來挑戰的必要手段。他提到，這場分享會將有助於加速推動臺灣製造業的升級轉型，並提高國內相關產業的智慧化能力。此外，現場實體攤位和海報展示智慧製造整合方案、影像視覺、射出成型、智慧聯網、工業機械人等創新加值智慧化技術和應用。這些展示讓參與的業者更了解創新技術在製造產業中的應用，以及這些技術所帶來的競爭優勢。

面對全球經濟及產業環境的快速的變遷，透過創新加值技術的應用，可協助產業進一步的提升智慧製造能量，經濟部產業發展署113年度也將繼續推動「智慧製造創新加值輔導計畫」並透過活動平台，促進智慧機械產業跨域交流整合，持續推動我國創新加值應用整體能量發展，精進國內相關產業智慧化能力，利用蓄積能量，引領產業全面轉型升級，提升國際競爭力。