台中天津路商圈「曬衣節酌秋冬服裝秀」 熱鬧登場

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時序進入秋季，又到了該換季的時候，台中市天津路服飾商圈為搶攻秋冬換季商機，舉辦一年一度的「曬衣節酌秋冬服裝秀」活動，今（20）日下午正式熱鬧登場！天津路封街、集結48家服飾店，推出80桿春夏秋裝服飾，要讓民眾在曬衣節享受夏裝出清、秋冬新品、美食聚會一次滿足的購物樂趣。

在曬衣節活動期間，民眾只要消費就可獲贈一張摸彩券，包括日韓進口服飾和精品服飾，推出100元及200元特賣館吸引民眾搶便宜；為了確保有超過上萬件衣服可供挑選，現場不斷補貨，要讓民眾盡情的買，買得過癮！

天津路服飾商圈委員會表示， 除了誘人的100元與200元特賣場外，民眾可以透過休閒美食區的各種美食，如PIZZA、爆米花、地瓜球、一口小肉圓、點心餐車、薯泥熱狗堡、起司熱狗、大腸包小腸、鯛魚燒等等，在滿足購物之餘，也可一飽小吃美食的樂趣；而今年活動更結合新社商圈知名林敬醇老師於活動現場，展開經典紅龜的手作體驗課程，與民眾分享經典流傳的紅龜粿！

此外，為營造一個歡樂購物的環境，天津路商圈更舉辦曬衣競速比賽，要讓民眾享受購物的樂趣，也透過活動與消費者的互動，提升整個購物體驗。而於特賣館消費皆可免費獲贈摸彩券一張，有機會抽中65吋大電視外，現場還有飲料暢飲和沁夜卡拉勁歌活動，讓民眾在搶購服飾之餘，還能享受清涼飲品和音樂的美好。