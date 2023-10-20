華南金控攜弘道辦重陽敬老餐會 青銀漫遊蓮池潭

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華南金控連續12年攜手弘道老人福利基金會共同辦理的「華南真好，永遠不老」敬老活動，讓獨居弱勢長輩有機會走出家門，維持健康的人際互動關係，今年繼第一場在新北市舉辦後，第二場選在重陽節前夕把愛送到港都高雄。

華南金控副總經理林貴姬於10月20日帶領集團員工於高雄左營舉辦重陽敬老活動，邀請51位長輩參與。華南與弘道志工上午陪伴長輩漫遊蓮池潭湖畔，欣賞風景，在著名景點「龍虎塔」與「元帝廟」拍照留影，之後散步至有百年歷史的中外餅舖，動手製作左營名產「棋餅」。中午則到聯上大飯店享用美味佳餚，餐會過程中透過金融防詐騙有獎徵答活動，提醒長輩小心日新月異的詐騙手法，最後贈送每一位長輩日常所需的生活用品福袋，祝福長輩身體健康，幸福久久。

林貴姬表示，我國隨著生育率出現下降的趨勢，整體人口結構快速老化，國發會推估全國將於2025年邁入超高齡社會，即65歲以上人口占總人口比率大於20％。華南金自2012年發起「華南真好，永遠不老」敬老活動，整合集團志工力量一起投入社會公益，提供獨居弱勢長者所需資源，透過華南志工的陪伴，讓長輩們感受到社會的溫暖與關懷。未來，將持續關注獨居弱勢長者議題，實踐企業社會責任。

弘道老人福利基金會副執行長劉佳盈表示，弘道在高雄投入獨居弱勢長輩關懷服務已邁入第24年，常年關懷服務1,200位在地長輩，感謝華南金與弘道攜手合辦「華南真好，永遠不老」敬老活動，讓因身體退化或受疾病影響而鮮少外出的長輩，在重陽節前夕，有機會走出家門，遠離生理與心理的孤獨感，感受到社會滿滿的關心。