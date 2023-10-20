美稱陸有超過500枚核彈頭 陸外交部：罔顧事實、充滿偏見

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中國大陸外交部發言人毛寧20日主持例行記者會。法新社記者提問，美國國防部昨天發布了《年度中國軍力報告》稱，中國已經擁有超過500枚可用於作戰的核彈頭，並且2030年前將增加到超過1000枚。這是否屬實？對此，毛寧回應，「首先，美方的這分報告和此前類似報告一樣--罔顧事實、充滿偏見、散布『中國威脅論』，目的不過是為了自己維持軍事霸權找藉口。中方對此堅決反對。」

毛寧強調，中國堅定奉行自衛防禦的核戰略，始終把核力量維持在國家安全需要的最低水準，無意同任何國家搞核軍備競賽。中國的核政策在核武器國家中是獨一無二的，而且保持著高度的穩定性、延續性和可預測性。任何國家只要不對中國使用或者威脅使用核武器，就不會受到中國核武器的威脅。

毛寧指出，美國是世界上擁有最大、最先進核武庫的國家，堅持首先使用核武器，持續投入鉅資升級「三位一體」核力量，推進戰略力量前沿部署，強化對盟友的「延伸威懾」。這些政策、行動加劇核軍備競賽與核衝突風險，只會惡化全球戰略安全環境。

毛寧說，中方敦促美方摒棄冷戰思維和霸權邏輯，客觀理性看待中國的戰略意圖和國防建設，停止年復一年地發表這種不負責任的報告，以實際行動維護中美兩國兩軍關係穩定。