協易機械為培育人才 舉辦協易盃競賽

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沖床大廠協易機械因應台灣缺工危機嚴峻，尤其製造業人力短缺，為培育人才，20日與台灣塑性加工學會、國立高雄科技大學鍛造輥軋工程研究中心，共同辦理協易盃伺服沖壓製程設計與CAE模擬分析競賽，由國立高雄科技大學黃羿翔（CAPOO團隊）勝出。

協易機械指出，各國政府相繼宣示，2050年前達成「淨零碳排」目標。為減少溫室氣體排放，電動車與車體輕量化設計驅動汽車製造技術的全新變革，同時也增加輕量化材料與新式複合材料的使用，例如高張力鋼板、碳纖維、鋁合金和其他金屬合金等，用於生產車體安全結構件。台灣汽車零組件廠商具備國際競爭能力，擁有少量多樣及彈性製造優勢，積極投入伺服沖床等自動化製造設備，拓展新興市場，朝向模組化、智慧化發展，建構智慧製造技術，提升產品附加價值，維持產業競爭優勢與企業永續經營。

協易機械指出，為縮短學用落差，接軌產業，期盼透過舉辦沖壓競賽，發掘青年學子的潛能與志趣，持續培育沖壓產業永續人才，提升台灣沖床產業技術與產值，也善盡企業之責。

今年協易盃競賽題目為S型車身橫樑，板金材料為980Mpa高強度鋼板，指定使用協易機械SD2-200伺服沖床的沖壓模式，依據曲線控制點數、上下死點位置、衝程速度與模具特性進行運動曲線設計，並且完成伺服沖壓製程設計與CAE分析模擬，最終完成縮減成型道次並產出高品質的沖壓成品。參賽隊伍有中興大學、勤益科技大學及高雄科技大學等大專院校，產業界也組隊參賽，共計21支隊伍參與競賽，由國立高雄科技大學黃羿翔（CAPOO團隊）獲得最高殊榮。

協易機械郭雅慧董事長表示，「台灣製造業擁有完善的供應鏈與生態圈，然而少子化及人才斷層，製造業卻面臨著嚴重的缺工窘境。在面對如此的人力缺口，協易在人才培育上不遺餘力。除耕耘數十年的產學研合作、建教實習，近年更是積極針對沖壓專業，舉辦《協易盃》沖壓競賽，發掘青年學子的潛能與志趣，厚植沖壓產業技術人才。此外，更與社福團體共同扶植偏鄉技職教育，透過性向與志趣探索，啟發孩子們的天賦與才能。未來，協易仍將以核心沖床製造技術，持續為台灣金屬成型產業技術盡一份力，同時更善盡企業責任持續孵化多元人才。」