「全嘉都是作家」 嘉義「勇壯族」寫出自己的風格

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

為鼓勵樂齡勇壯族透過書寫為生命添加色彩，嘉義市政府衛生局舉辦「全嘉都是作家」系列活動，培訓30位作家種子，學員以3個月創作，今天發表成果，興高采烈展示自己一筆一字寫出來的自傳書，很開心「寫出自己的風格」。

嘉義市政府衛生局指出，「全嘉都是作家」因民眾報名熱烈，開放工作坊、旁聽，共有約300人參與，其中30名學員上20堂培訓課，再以3個月完成作品，即日起至27日在嘉義市政府一樓中庭展出，每日上午10點、下午2點參展學員現場分享交流。

嘉中退休校長黃義春受到太太鼓勵而加入寫作班，同時也參加嘉市府衛生局舉辦的「全嘉樂起來」學音學、「全嘉動起來」動運健身，他說，硬擠出時間寫完200個自傳題目、搭配照片，完成自傳書，寫出自己的風格，很感動、很開心。

學員詹冠瑤是現職護理師，她說上課過程慢慢回顧生命歷程，與自己對話，內心也起了變化，她把這次學寫自傳書的經驗帶到護理之家，鼓勵住民及其家人用文字及照片為家人、家庭、家族做紀錄，也獲得熱情回響。

黃敏惠表示，樂齡勇壯系列活動是為50歲以上樂齡族所設計，有「全嘉都是作家」、「全嘉樂起來」、「全嘉動起來」3系列，帶領大家透過書寫、音樂、運動開創人生下半場，拓展新生活，為生命寫新故事。

黃敏惠還說，「全嘉都是作家」的學員們用心寫出自傳出，為自己而寫，也為家人而寫，感受到他們在整個學習過程，收穫滿滿，還有滿滿的回憶，期待所有嘉義市民一起打造全國第一個「樂齡勇壯城」，帶動充滿時尚色彩的勇壯產業。

嘉市府衛生局長廖育瑋說，培訓期間有許多學員坦言是想為家中長輩寫自傳，如今看到30位學員將自己、家人及家庭經歷轉換為文字，誕生一本本自傳書，留給自己、家族無價的寶藏，也促進世代互動及情感凝聚。