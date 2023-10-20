面對綠色工業革命 綠色智慧科技協會：加入淨零碳排

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全球掀起淨零碳排風潮，目前建築物占全球溫室氣體碳排放量約達36％，台灣綠色智慧科技協會理事長、崴正營造創辦人張正岳表示，綠智科協會早在2018年就重視ESG的議題，並且著重數位轉型，並以3I「BIM、AI、IT」的方式用於公司管理，目前持續配合政府政策落實淨零、排碳的工作。

面對國際競爭力和驅動力，未來淨零排碳會是勢在必行的任務，綠色工業革命正如火如荼的進行中。張正岳說，崴正營造已成立永續室，定期召開ESG永續會議。協會也預計在明年安排溫室氣體的碳排、碳盤查相關講座，也同時希望綠智科夥伴們與協力廠商能一起加入淨零碳排的工作使命，減少溫室氣體排放，為後代子孫留下一個乾淨的地球。

張正岳在2011年許多供應鏈廠商成立台灣綠色智慧科技協會，連結成綠色產業鏈，透過不同產業經營管理資訊交流，提升節能減碳、循環永續為目標，並與台灣建築中心啟動產官合作推動綠色、循環經濟及替代能源產業目標。

台灣綠色智慧科技協會日前在台中舉辦第二屆第四次理監事會議暨第二屆第二次會員大會，理事長張正岳邀請協會會員、廠商及業主，一同參與此次盛會。會後，協會聘請ESG領域專家--BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛專題演講，針對目前最熱門的議題「綠色工業革命及營建轉型契機」作精闢的演說，說明營建業如何轉型，配合政府達成淨零排碳的政策，淨零轉型如何改變這世代的社會，精闢的分析讓全場的業界朋友獲益良多。

談及營造產業未來淨零轉型之道，蒲樹盛提出五大循環經濟重點。包括一、已被全世界關注的低碳建築；二、交通運輸電動化，推動電動車輛成為陸路運輸主流的低碳運輸；三、營造業施工現場的廢棄物管理；四、減少碳排放的太陽能資源；五、世界上最受歡迎的風能再生資源。

張正岳表示，崴正營造非常重視企業ESG永續經營的工作，徹底落實ESG的理念在企業執行層面上。期許以「建造智慧、綠能、永續的營建公司」為目標，作為營建業的榜樣，並帶動綠智科協會專業的廠商及業主一同投入ESG的工作使命，達到與環境共生，與公司共好、與社會共榮的最終目標。