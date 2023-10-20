降低對陸礦產依賴！澳洲總理將赴美 擴大AUKUS合作

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【中時新聞網 張威翔】澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)下週將訪問華盛頓，尋求在三方安全夥伴關係（AUKUS）國防科技合作和關鍵礦產供應鏈方面的進展，以降低澳洲對中國大陸的長期貿易風險，因為澳洲擁有適量的稀土資源。

據《路透社》20日報導，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，AUKUS合作，旨在將美國和英國的核潛艇技術轉讓給澳洲，對美國聯盟的未來至關重要。他還透露有關於關鍵礦產、清潔能源轉型和經濟協議的公告。

雪梨美國研究中心外交政策（United States Studies Centre in Sydney）與國防主任迪恩（Peter Dean）表示，華盛頓可能會大幅強化美國和澳洲在關鍵技術方面的合作，這將比2040年建造核動力潛艇的戰略計劃更能迅速產生效果。

AUKUS協議在美國國會正面臨障礙，並且受到可能減緩實施的美國出口管制的影響，這令澳洲官員感到沮喪。

所謂的AUKUS 「第2支柱」（Pillar 2）共同承諾開發量子計算、水下、高超音速、人工智慧和網路安全技術。

澳洲和美國於5月達成協議，以在清潔能源和關鍵礦產方面保持一致，當時艾班尼斯和美國總統拜登在日本會面。不過，拜登因為美國國債上限的僵局，被迫取消了前往澳洲參加4國峰會的行程，該峰會包括美國、澳洲、日本和印度。