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台南登革熱破1.6萬例 持續加強高風險場域巡檢

  • 中時即時 洪榮志
台南市政府持續針對登革熱高風險場域加強防治巡檢工作。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）
台南市政府持續針對登革熱高風險場域加強防治巡檢工作。（衛生局提供／洪榮志台南傳真）

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台南市登革熱今天新增210例確診，累計病例數1萬6174例。市府表示，確診病例數持續穩定下降中，為徹底找出社區中潛在的孳生源，乘勝追擊將病媒蚊趕盡殺孓，已持續針對空屋、空地、市場、建築工地、髒亂點等高風險場域，加強防治巡檢工作。

今天新增病例中，東區45例，南區32例，永康區29例，北區25例，安南區23例，中西區13例，仁德區及關廟區各11例，安平區10例，歸仁區4例，佳里區2例，新市區、學甲區、新化區、七股區及西港區各1例，年齡介於5歲至90歲。防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。

今天市府副秘書長尤天厚率領登革熱防治中心、環保局、農業局、新化區公所等相關單位人員，前往新化果菜市場及鄰近建築工地進行登革熱孳生源稽查，並針對時常忽略的排水溝、水生植栽、廁所、工具間、水桶等常見積水點，加強巡檢稽核。

登革熱防治中心主任蘇世斌也前往中西區開山里視察戶內外化學防治執行情況，除再次叮囑工作同仁落實執行孳清及噴藥工作外，也關懷社區家戶市民的健康，籲請民眾加強自身防蚊措施，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似登革熱症狀，切勿自行服用成藥，應盡快就醫並進行登革熱快篩，避免登革熱疫情持續在社區中擴散蔓延。

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