研調：部分電視面板報價轉跌 11月恐全面下跌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中央社記者潘智義台北20日電】電視面板報價自今年3月起漲，在10月下旬出現跌勢。研調機構集邦科技今天公布10月下旬面板報價，部分尺寸電視面板價格下跌，顯示器、筆電面板價格持平。

集邦科技研究副總經理范博毓指出，10月電視面板價格中，32、43、50吋下跌1美元，55、65、75吋持平，不排除11月將全尺寸轉為下跌態勢。

范博毓說明，第4季電視面板需求已明顯減弱，預期較第3季將季減約14%，品牌客戶開始要求電視面板降價。面板廠為了避免庫存壓力過高及價格出現急跌狀況，持續嚴格控管稼動率，以穩定價格。

不過，他直言，在市場氛圍持續轉弱的趨勢下，加上部分代理商與代工廠開始針對小尺寸電視面板拋出較低的價格，增添市場雜音，電視面板跌價似乎難以避免。

觀察第4季的液晶顯示器面板市場需求，范博毓認為，消費型機種需求不佳，商務需求也同樣沒有太多起色，僅有零星的案子，預期第4季液晶顯示器面板需求將轉為衰退。

不過，因為面板廠目前大部分主流的液晶面板產品都是處於虧損狀態，因此預期10月主流液晶顯示器面板價格都轉向持平，僅有部分高階機種有可能出現小幅跌價壓力。

筆電面板部分，雖然今年筆電市場的終端需求依然不太理想，但在第3季品牌客戶仍希望能夠積極地填補下游通路浮現的小量需求，帶動了第3季筆電面板出貨需求持續成長；不過，第4季筆電面板需求下滑幅度可能大於原先預期。

集邦調查，65吋電視面板10月下旬均價為169美元，與10月上旬及9月價格相同；55吋電視面板10月下旬均價126美元，價格持平不變。

不過，43吋電視面板10月下旬均價為65美元，較10月上旬與9月相較下跌1美元，跌幅1.5%；32吋電視面板10月下旬均價37美元，與10月上旬及9月下跌1美元，跌幅2.6%。