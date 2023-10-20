2023金門風獅爺文化季明盛大登場 網紅餐車今快閃暖場

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金門年度重頭戲「2023金沙鎮高粱．老街．風獅爺文化季」將自明(21)日起一連兩天在沙美老街重磅登場，白天現場不僅有風獅爺紅龜粿、帆布袋等親子DIY活動，還有地區學校、團體帶來一連串勁歌熱舞，晚間7點晚會開幕活動還有高爾宣、吳淑敏等知名藝人登台表演，加上園遊會與30部台金餐車擺攤，將宛如一場盛大歡樂的嘉年華會。今天下午主辦單位特別先邀請3部台灣網紅餐車到場快閃，為活動暖身，短短2小時內就賣光100多份餐點，展現超人氣。

今年度的金沙鎮風獅爺文化季系列活動自10月1日起開跑，由最受民眾喜愛的「APP尋找風獅爺」活動打頭陣，吸引地區民眾踴躍參與完成蒐集任務，爭先兌領限量的「中蘭風獅爺」微型積木，其中也有不少國內外遊客慕名而來，開心體驗金門獨有的風獅爺文化。

風獅爺文化季主活動則將於明起一連兩天在沙美老街登場，主辦單位精心規畫「尋風享宴園遊會」，邀集30部台金餐車現場設攤，讓民眾在金門當地也能同時品嘗到各種超人氣美食。今天下午率先由知名的漢堡粉絲＆Burger Fans Food Truck、MINI COFFEE HOUSE及首爾號等3部網紅餐車到場快閃試賣，為活動暖身。短短2小時內，店家準備的上百份餐點均被搶購一空，人氣超旺。

漢堡粉絲餐車老闆透漏，這次活動準備了500份各式漢堡讓民眾預購，但目前已經滿單，僅接受現場排隊購買；首爾號行動餐車業者則表示，他是單親家庭自己帶著兒子四處打拼，因疫情期間影響營收，但也受到許多人的幫忙，所以長期展開愛心「環島義煮」，這次也將愛心帶來金門，每天將提供10份愛心餐給需要幫助的鄉親朋友。

金沙鎮長吳有家表示，「風獅爺文化季」已邁入第12年，原訂於10月7日及8日舉行，但受到「小犬」颱風攪局被迫延至明後兩天舉行，他也誠摯的邀請所有鄉親朋友來作客，一起體驗風師爺文化、大啖人氣美食。

金沙鎮公所指出，明天活動的開幕晚會將由《超火新生代饒舌抒情歌手-OSN高爾宣》、《療癒系好聲音-吳淑敏》、《實力派唱將-邱振哲》、《聲林之王民間怪物-呂評逵Ozzy》等超猛卡司，以多首勁歌靚曲陪伴現場民眾一起HIGH，無法親臨晚會現場的朋友們，可透過「金門金沙鎮高粱老街風獅爺文化季」臉書觀看現場直播。

鎮公所補充，除了精彩的舞台表演，21日上午10時起、22日上午9時起，現場將有多組在地表演團體輪番演出，如金門在地音樂品牌代表自造音樂musiqmaker、擅長變出歡笑的資深魔術師細菌哥哥等均會和鄉親們相見歡！至於最受大小朋友們歡迎的傳統紅龜粿DIY、風獅爺親子手作DIY等活動自然不會缺席；玩累了，也歡迎到園遊會市集活動區走走，品嚐美食與逛好物、小摩洛哥的親子二手市集更是尋寶的好去處，民眾千萬不要錯過！