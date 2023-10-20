全球關鍵礦產競爭加劇 美拉盟友重塑供應鏈

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世界銀行預測，到2050年全球對鋰、銅、鎳、石墨、稀土元素等關鍵礦產的需求將增長500％。面對中國在世界礦產資源方面的主導地位，美國與盟友正調整戰略，推動合作開發礦產減低對中國的依賴。

香港經濟日報報導，美國正在持續加強對關鍵金屬供應鏈的部署。美國一位高級官員本月初表示，美國及其合作夥伴正在全球範圍內開展多達15個關鍵礦產項目，以確保電動汽車和能源轉型所需的金屬供應。

此外，今年7月，美國國防部向加拿大小型礦業公司的子公司授予3,750萬美元贈款，用於在阿拉斯加開發一個採礦項目，旨在減少美國在清潔能源所需礦物方面對中國的依賴。3月底，美國和日本簽署一項關於電動汽車電池礦物的貿易協議，對鋰、鈷、錳、鎳和石墨這些具有重要戰略意義的礦物不徵收出口關稅。

去年6月，美國宣布與加拿大、澳洲、法國、德國、英國、歐盟、日本、韓國等盟友成立「礦產安全夥伴關係」（MSP），目標是確保關鍵礦物的生產、加工和回收，謀求供應鏈穩定和多元化，以支持各國充分利用其礦產優勢實現經濟發展的能力。

從MSP的參與國家來看，加拿大和澳洲是礦產資源生產大國，日本和韓國是加工強國，美國和德國是消費大國，從而構成一個完整的產業鏈。

美國四處「找礦」，既出於自身產業發展需求，也出於所謂對中戰略競爭的需要。人民日報海外版引述中國國際問題研究院美國研究所副研究員龔婷表示，關鍵礦產不僅是國防工業的基礎，也是許多戰略性新興產業的原料來源。美國越來越認為，確保關鍵礦產供應鏈安全，對確保美國在新一輪科技革命中的領先地位至關重要。

龔婷說，作為全球關鍵礦產主要消費國之一，美國的多種關鍵礦產依賴進口，而且很大程度上依賴中國，這讓美國感到「風險」。因此，近年來，美國不斷開展關鍵礦產外交，推進與盟友間的政策協調和產業合作，試圖搭建一個基於意識形態和價值觀的全球供應鏈格局。