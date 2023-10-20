探索基隆海洋之美 潮境保育區生態調查及海洋公民科學家成果展10／16登場

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今年基隆市政府持續藉由海洋保育署補助的海洋保護區經營及管理維護計畫，除不斷累積「望海巷潮境海灣資源保育區」(以下簡稱潮境保育區)基礎性的生態調查數據外，更延續去年海洋公民科學家研習營課程，並擴大舉辦陸域潮間帶及水域進階課程，讓更多民眾可以參與海洋公民科學家培訓課程，共同紀錄潮境保育區的保育成效。相關計畫生態調查及成果展於10月16日至29日假基隆東岸廣場三樓登場，10月21日、22日下午2點至晚上8點也安排精彩的海洋市集， 歡迎民眾一同探索這片海洋之美。

潮境保育區已成立逾7年，透過今年調查發現，不僅魚種總數較去年成長，相較於潮境保育區內、外生態，42科165種魚類總記錄中，潮境保育區內記錄到151種魚類，且更記錄到較多體長超過40公分大型魚類，總生物量優於保育區外5-27倍，足以顯示潮境保育區豐富的生物多樣性。

基隆市產業發展處處長林鼎超表示，保育區是否有成效，需要持續透過定期調查，建立系統化的生態調查數據，以持續追蹤影響生物數量的各種因素，進而作為海洋保育政策施政滾動式調整的依據。結合公民科學家力量，可以讓生態調查的廣度更全面且豐富。

為永續經營發展，基隆市政府針對潮境保育區，訂定2.0管制方案，未來將分為核心區及永續利用區，並訂定分區管制、總量管理及資格審核等限定，以維護海洋保育區生態資源，目前已由農業部核定，預計於明年第一季正式公告實施。

海洋保育署組長羅進明指出，不是只有科學家才能做調查，只要每個人手上有簡單相機紀錄工具，都能成為海洋公民科學家，透過大家的努力，就可記錄到不只基隆，甚至全台灣的潮間帶及水下珍貴的生態紀錄照，讓這個活動成為很好的公民實踐，讓海洋保育的觀念深植在每個人的心中。

透過今年6場不同類型海洋公民科學家培訓營，包含廣受好評的水域基礎課程，以及今年擴大舉辦的水域進階課程及陸域潮間帶課程，學員不僅會學習到海洋生物辨識，與水下攝影技巧，還會進行資料蒐集的教學，使得未來學員有機會參與實地生態調查，協助監測保育區內的生態狀況，進而累積潮境保育區的生物資料庫，建立「定性調查」及「定量調查」的相關數據。

而今年共培訓出95位海洋公民科學家，並成功募集逾1,200張潮境保育區珍貴照片，其中藉著海洋公民科學家的鏡頭，更在潮境保育區內記錄到一種「深海蟹」奇特的偽裝行為，這種剪取珊瑚放在身上作為偽裝行為，學者專家尚在搜尋相關資訊、並協助辨識該生物物種，此記錄不僅為潮境保育區增添一絲神秘感，更凸顯出海洋公民科學家的無限可能。

參與進階課程學員金映玥分提到，一般人很難接觸到穿越線調查，「學了這些，我不只是休閒潛水員，還有機會對科學有一些貢獻，我覺得很棒，希望課程可以繼續開辦。」；潮間帶課程學員黃寶霈表示，「透過課程學習，未來去潮間帶，可以很有信心分辨出螺類或貝類的不同。」

產發處表示，潮境保育區近年被譽為海洋保護區的「模範生」，不僅歸功於基隆市政府嚴格執行管制及持續性生態調查外，也來自公民科學家們熱情的參與，希望透過更多公民參與，一同為海洋保育貢獻己力。明年基隆市政府亦將持續舉辦相關課程，並擴大至基隆西岸海域，使更多國人能參與並了解海洋保護的重要性，讓參與者透過大數據分析，可以更清晰看到海洋資源的趨勢，並為其保護做出更有針對性的貢獻，一同守護我們寶貴的海洋資源。