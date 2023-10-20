助離岸風電國產化 華新電纜斥資171億興建高雄港海纜廠

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經濟部20日再添2家企業擴大投資臺灣，其中以華新能源電纜系統(股)公司決定在高雄港投資上百億元金額最大，華新電纜與歐洲三大電纜製造商之一的瑞典商NKT HV Cables AB共同合作，取得海纜技術授權與服務，興建智能化海纜工廠，預計聘用上百名本國員工，促進風電產業國產化，期望與世界技術趨勢接軌。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1,413家企業超過2兆1,514億元投資，預估創造14萬8,036個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有299家臺商投資約1兆2,194億元，創造8萬7,039個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引939家中小企業投資約4,364億元，帶來3萬4,925個就業機會，後續尚有18家企業排隊待審。

為實現能源轉型政策，達到2050淨零碳排的目標，加速推動離岸風電產業十分重要，而海底電纜負責連接離岸風場與陸域電纜，可說是離岸風電產業的生命線。因應未來海纜市場需求，華新能源電纜系統(股)公司決定在高雄港投資上百億元，與歐洲三大電纜製造商之一的瑞典商NKT HV Cables AB共同合作，取得海纜技術授權與服務，興建智能化海纜工廠，預計聘用上百名本國員工，促進風電產業國產化，期望與世界技術趨勢接軌。本案新廠區將設置綠化帶、建置太陽能發電設施，並採用高效能設備，期望進一步降低碳排放。

甫邑企業主要生產引擎／油電兩用的垃圾車、水車、掃街車等特殊車輛，主要客戶為各縣市政府環保單位。為因應運具電動化、低碳化的政策方向，甫邑企業擬增聘3名本國員工，投資逾1.8億元在臺中市太平區建置新廠，導入LIMS電池測試管理平台與使用自動排程焊接設備，以持續研發製造特殊車輛，並提高生產效率。此外，新廠將設置太陽能集電設施、採用節電燈具，期盼提升公司競爭力也兼顧環境保護。