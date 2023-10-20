桃竹苗最大科普市集、萬聖搗蛋派對 10月嗨翻巨城

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萬聖節即將到來，Big City遠東巨城購物中心每年舉辦的萬聖節討糖活動，宛如一場大型兒童變裝秀、讓路過的顧客紛紛拍照留念，還有桃竹苗地區規模最大的台灣科學節，透過科學的體驗感受自然科學的奧秘。

巨城即將在10月29日11點到17點於1F噴水池廣場舉辦第四屆台灣科學市集活動，桃竹苗地區規模最大的科學節。今年以「基礎科學開創未來」為主題，邀請21組產官學團體共襄盛舉，展現台灣基礎科學能量。提供了豐富多彩的科學展覽、科學實驗秀、互動體驗等，讓參與顧客可以深入認識基礎科學的發展、同時也能夠展現自己的創造力、親身體驗科學的趣味魅力。

巨城指出，10月22日14點到19點穿著萬聖節服裝的小朋友可至1F服務台領取糖果乙份，16點於1F噴水池廣場由鞋子兒童實驗劇團與阿Mall及Mall妹共同演出「勇闖魔法森林」兒童劇。不只好看好玩更好買。

B1美姬饅頭販售「不給饅頭更搗蛋」的鮮乳造型饅頭、咖樂迪咖啡農場琳瑯滿目的萬聖節限量餅乾，3F Home.焙小日子可預約動手製作獨一無二的萬聖節蛋糕、5F GAGA monster推出萬聖節限定搗蛋怪獸史萊姆，還有更多驚喜的萬聖節商品值得全家人一起來巨城搞怪。

10月巨城月快閃不間斷，10月20日起於5F接棒的「TOMICA迪士尼小汽車快閃店」；除了超Q迪士尼小汽車外特別展出TOMYTEC全系列車款、台灣區獨家販售TLV NEO系列復古車X黑松1977經銷運輸車款、國光客運車款＋場景組、米奇吉普車，展場限定加價黃金經典老車、萬聖節車款以及滿額活動等一系列經典車款，絕對是車迷不可錯過的年度展覽。