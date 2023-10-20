展現「臺流」競爭力 商業署率連鎖品牌搶攻韓國商機

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經濟部商業發展署帶領10家臺灣連鎖品牌組成「臺灣連鎖品牌館」參加「2023 韓國連鎖加盟展」，以臺灣元素營造出獨特的品牌形象與魅力，吸引眾多當地買主企業駐足洽談代理及合作等相關事宜，為期3天展期於10月7日圓滿結束，總計促成臺韓雙方企業簽署合作意向書50份、預估商機約450萬美元，充分展現「臺流」品牌競爭力！

經濟部商業發展署表示，本次展會期間「臺灣連鎖品牌館」充分展現我國連鎖品牌之優勢與國際競爭力，以傳統美食、冰品、甜品、手搖飲、烘焙、銀髮輔具、生活服務等多元產業樣態呈現優質之產品及服務，許多韓國買主企業展現高度興趣主動洽談詢問，可見我國品牌於韓國市場極具落地展店之發展潛力；亦於展中邀請主辦單位韓國連鎖加盟協會與國際媒體至臺灣連鎖品牌館進行參觀採訪，積極為參展品牌企業爭取更多媒合與曝光之機會，全力協助臺灣品牌成功輸出國際市場。

本次展會成功促成手搖飲品牌「Nuttea堅果奶茶」與韓商CJ Logistics Corporation、「御私藏」與韓國Samyang Foods Co., Ltd、餐飲品牌「焦糖楓串燒」與韓國當地餐飲品牌The Chai等合作，將於韓國落地展店；生活服務品牌「YAS鞋類洗護中心」與韓商AD＆B企業則將先以產品銷售進行合作，視市場反應再規劃後續之展店策略。

此外，本次參展品牌企業中，甜品品牌「鮮芋仙」表示瞄準韓國人愛吃冰、愛吃甜點的市場，藉由純正的臺灣經典口味，相信能與當地冰品、甜品品牌做出差異化，贏得韓國消費者的心；餐飲品牌「鬍鬚張」表示對韓國市場相當有信心，希望透由與各國夥伴合作，將臺灣的國飯代表滷肉飯及鬍鬚張品牌推廣到全世界，代表臺灣走向國際；銀髮輔具品牌「北之特樂銀」指出韓國社會普遍重視孝道，高齡化現象使銀髮商機已成為趨勢，透由本次參展獲韓國上市食品製造商青睞，將規劃於旗下成立新事業部共同於韓國市場推廣品牌與商品，後續商機可期。

本（2023）年度商業發展署分別於7月及10月帶領「臺灣連鎖品牌館」進軍泰國、韓國之連鎖加盟專業展會，並於海內外辦理2場次之商機媒合活動，總計促成85件合作意向書簽署，預估後續商機高達1,285萬美元，執行成果豐碩。商業發展署亦將持續與我國連鎖品牌站在同一陣線，規劃辦理國際交流與媒合活動以搭建多元洽談管道，攜手我國連鎖品牌立足國際，進而加速品牌於海外市場之滲透與擴張，促進我國連鎖品牌於海外市場成功落地展店。