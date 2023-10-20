侯友宜提農業缺工平台 農業部發表聲明

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國民黨總統參選人侯友宜今日提的3大移工政見，包括「建置農業缺工人力平台」，農業部對此聲明，農業人力平台運作機制早已建置完成並實際運行，目前透過本國人力穩定供給及外國人力適當補充，已能有效支撐產業人力需求，無須另行建置。

農業部表示，為改善農業缺工問題，2017年起成立農業人力團，提供農業技術培訓及就業獎勵，輔導勞工投入農業，並建置農業人力平台來調度派工，每年派工人達40萬人日，服務農場家數累計超過9千家。透過區域調度協助農民短期性、季節性需工，緩解因生產規模不大、不同需工型態，且無法負擔長期僱用勞動力之農民需求。

農業部進一步說明，2019年起開放外國人力循外展農務服務模式，由農會、漁會、農林漁牧合作社或非營利組織，擔任外展機構成立調度平台，負責外籍移工篩選引進、工作分派、住宿與膳食安排、生活管理規劃、教育訓練、職場安全措施及必要的交通接送等管理工作，希透過運用人力平台調度管理，協助改善農業季節性需工情形。

農業部再次強調，改善農業缺工政策不斷隨產業實務需求滾動調整，今年再向勞動部爭取調整農業移工政策，包括提高總開放人數至1.2萬人、小型農場本外勞核配比提高至1：1，新增花卉、種苗、果樹、雜糧、特作、設施農業及林業，並調降蔬菜申請門檻，適度補充作為產業朝機械化耕作、自動化管理模式調整階段重要基礎人力，後續將全力輔導有需要農民提出申請。