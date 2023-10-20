美國擴大晶片管制 傳AMD中國將裁員15％

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大陸某職場社群平台上近日有網友爆料稱，AMD將開始在中國進行裁員，裁員規模或達450人。

大陸網媒芯智訊20日報導，爆料稱，AMD這一輪裁員比例可能為10％～15％，或將涉及300～450名左右的員工，其中RTG部門是重災區。賠償方案據說是「N＋4」，不過也有傳聞稱「N ＋7」也有一定可能。

有內部人士回饋，10月25日當天AMD上海內部的會議室都被HR預訂完（裁員前兆）。

資料顯示，AMD上海研發中心成立於2006年，是AMD公司在美國本土以外最大的研發中心，員工總數約3,000名。該中心主要負責CPU、GPU和APU等產品的設計、開發和測試等工作，曾經為AMD貢獻了不少創新的技術和產品，例如Ryzen系列處理器、Radeon系列顯卡等。

爆料中提到的「RTG部門」全稱是「Radeon Technologies Group」，即AMD的Radeon系列顯卡技術部門。

該爆料還稱，「另外，新思本週五也會All hands meeting（全體員工會議）。高通11月份財報大概率也會低於預期，據說有一些工程師在等24年初的下一波裁員」。

新思科技為全球電子設計自動化（EDA）巨頭，1995年在中國成立，目前已經在北京、上海、深圳、廈門、武漢、西安、南京、香港等城市設立機構，員工超過1,500人。

報導指出，去年10月7日，美國推出對中國半導體限制新規之後，中國進口可用於AI運算的高性能晶片也受到了管制。今年10月17日，美國再度升級限制，使得更多的輝達和AMD的GPU產品被列入了管制。

這也直接影響了AMD在中國大陸的相關研發工作。在此背景之下，傳出AMD將在中國進行裁員的消息並不令人意外。從另一個角度來看，或許AMD此番裁員也將為中國國產GPU廠商貢獻更多的人才。