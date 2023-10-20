「香港映像」首映活動登場 盼港人豐富台灣文化內涵

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財團法人台港經濟文化合作策進會與陸委會合辦「香港映像－2023 香港特別放映」首映活動，20日於光點華山電影院舉行。策進會董事長詹志宏表示，相信台灣自由的土壤，一定可以讓香港文化專業人士產出更富創意的藝文作品，讓台灣成為香港朋友的另一個「我城」。

據策進會網站20日消息，詹志宏表示，近年香港的新銳電影工作者，用不屈不撓的獅子山精神，關懷香港社會、說好香港故事的方式，拍出了與眾不同的作品，因此特別舉辦放映活動，希望台灣的觀眾有更多機會能夠欣賞這些與眾不同的電影，感受香港今昔變化，增進彼此的了解，營造更溫馨友好的台港關係。

今天開幕片「尚未完場」首度在台公開播映，導演祈凱達、徐岱靈特別來台參加映後座談。詹志宏引用電影結尾落下的註腳說，那個時代的香港對於各種多元文化價值兼容並蓄，猶如與世界的初戀，現在的香港讓人既熟悉又陌生，但只要有人願意記得，我城的故事仍然尚未完場。

詹志宏指出，台灣自由、宜居的生活環境與步調，吸引許多香港文化專業人士來台繼續從事藝文創作，相信自由的土壤，一定可以讓他們產出更富創意的藝文作品，共同豐富台灣的文化內涵，讓台灣成為香港朋友的另一個「我城」。

詹志宏表示，香港電影對華人世界有著深遠的影響，更有人稱「有華人的地方，就有香港電影」，尤其在1980年代，香港電影總產值僅次於美國，被稱為東方好萊塢、華人夢工廠，雖然近年香港電影產量減少，但無論在票房，或是獲得國際獎項肯定上，都讓我們眼睛為之一亮。

本次特映活動精選的4部電影兼具票房及深度意涵，其中「毒舌大狀」在2023年創下香港影史紀錄，票房超過1億港幣，成為香港影史上最賣座的華語電影，「窄路微塵」、「流水落花」也獲得許多國際大獎肯定。開放民眾線上索票，不到1天，全數場次即已索票一空，受到民眾熱烈歡迎。

陸委會主委邱太三伉儷特別出席首映會表示支持，港澳蒙藏處長兼策進會祕書長盧長水、文化合作委員會召集人謝佩霓、中央廣播電台董事長賴秀如等多位文合會委員，以及香港獨立策展人丁穎茵及多位影評人等亦到場，現場座無虛席。