2023富邦長春公開賽 泰國名將瓦拉川延長賽勝出封王

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56歲泰國名將瓦拉川(Thaworn Wiratchant)今天（10/20）在富邦長春公開賽最終輪雖被新加坡選手馬瑪追成平手，但在延長賽勝出仍然贏得冠軍！他不但拿下個人歷來在台灣的第五座大賽冠軍，也進帳90萬台幣獎金。

瓦拉川是亞巡賽史上最會贏球的選手，生涯累積18座冠軍的記錄迄今仍無人能及。今天開打時他仍保有領先馬瑪兩桿的優勢，但第一洞隨即出現戲劇轉折，馬瑪先以小鳥先聲奪人，瓦拉川則是吞下柏忌，兩人一來一往桿數追平。比賽隨後形成兩人捉對廝殺的局面，桿數彼此互有超前。正規賽馬瑪靠兩記博蒂繳出71桿，瓦拉川則以73桿作收，兩人總桿同為214桿，比賽進入延長加賽。加賽第一洞馬瑪雖然開球比較遠，但第二桿由於現場雨勢不小，他因為握把潮濕手滑了一下，結果球過頭掉進果嶺後側沙坑。第三桿球落地短了半呎卡在果嶺邊緣，最後兩推進洞吃了柏忌，不敵穩穩守住標準桿的瓦拉川。

這是56歲的瓦拉川繼2004三商杯台灣名人賽、2005台灣公開賽以及2010與2013仰德TPC錦標賽後，歷來在台灣贏得的第五座大賽冠軍。賽後他透露今天他一再努力地調節自己的情緒，因為這座球場的難度相當高，而對手也對他構成強大威脅。瓦拉川說：「感謝富邦集團這次邀請我來參賽，也非常感謝台灣的朋友與球迷對我的支持與愛護！」

被譽為新加坡史上最成功高球選手的馬瑪，賽後無奈表示延長賽第二桿自己有點過於急促，沒有把握把擦乾後再出手，造成致命失誤。事實上，馬瑪與瓦拉川2005年都曾在這場比賽共同創辦人謝敏男的領軍下，於朝王盃(Dynasty Cup)代表亞洲擊敗日本隊。回憶起這段歷史，馬瑪非常敬佩謝老師，並感謝他能一手促成這場長春大賽，「希望亞洲未來也能成立亞洲長春巡迴賽，讓我們都能再度聚在一起。」

2014富邦長春公開賽冠軍韓國好手金鐘德(Kim Jong-duck)與贏過三次富邦長春公開賽冠軍的台灣名將呂文德(52)，今天分別揮出70桿與72桿，最後各以215桿與216桿總桿，分居第三與第四名。

超級長春組方面，第一輪不慎扭傷腰的陳志明昨天回家就醫後情況有所緩解，今天擊出74桿，以兩回合147桿(+3)總桿，首度抱走富邦長春賽超級長春組冠軍；張欽國則以151桿名列第二。83歲的國寶級名將謝敏男今天擊出83桿，連續兩天完成”age shot”，賽後獲大會頒贈「同齡同桿」特別獎。

​年僅14歲的郭時祈在業餘組方面最後以三回合229桿(+13)成績與謝秉樺同桿，但由於郭時祈第18洞的成績較佳，最後拿下業餘組優勝。