會計師好強會傳愛助蘭陽阿寶基金會

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民間團體「會計師好強會」於今(20)日舉辦秋遊暨公益參訪活動，並邀請政治大學前校長鄭丁旺同行，共同傳愛至長期援助的「財團法人阿寶基金會」。會計師好強會會長蔡家龍提到，台灣經濟發展過度成熟造就M型社會，貧富差距日趨擴大，亟待援助的社會孤弱為數不少，許多社福機構近年來勉力苦撐，因此願意拋磚引玉，貢獻一份心力。

此次蔡家龍會長除捐出愛心善款外，且安排驚豔樂團精彩的表演，會長個人再加碼10萬元贊助添購樂器，並再度邀請樂團在歲末聯歡晚會上表演。蔡家龍目前為現任臺灣省會計師公會副理事長，以「郝強老師」名號在補教界講授會計學近30年，門生高達20餘萬人，包含全台公務部門會計單位、民營企業財會部門、稅務機關及會計界皆有他的徒弟。他除了精研會計專業外，長期對公益慈善及社團活動是不遺餘力的貢獻。

自2003年起阿寶教育基金會開始營運，協助發展遲緩兒轉變為身障人士，幫助身障朋友自立更生，為身障家庭提供更適切且更友善的服務。基金會執行長江思儀感恩「會計師好強會」的經費贊助，且每年都邀請阿寶院生現場表演，讓孩子們有排練與演出機會，可以在掌聲中建立自信心，更感動會計師們百忙之中還撥冗前來。

「會計師好強會」由260位執業會計師所組成，以「健康、專業、公益」為理念，結合老中青三代會計師的力量行有餘力、齊做公益。會內設有總務組、課務組、財務組、公益組、活動組共5個小組來提供會員服務，每月開辦專業課程，每年固定舉辦四次公益參訪，另安排旅遊活動、周年慶及歲末聯歡晚會。