Kia EV Day盛大落幕 台灣森那美起亞獲頒Excellence in EV Leadership殊榮

一年一度的Kia全球總部品牌盛事「Kia EV Day」，日前於韓國盛大落幕！Kia全球總部不僅揭示了全新的電動車發展戰略，更展演量產車版本的電動休旅EV5、概念車款EV3與EV4共三款最新力作，同時宣布未來將整合人工智慧與應用程序，強化人車之間的聯結，打造電動車時代的最佳客戶用車體驗，引領加速電動車革命。

Kia全球總部同時在EV Day中，向全球宣告了「EV for all」的願景，在EV6和EV9先後於全球車市掀起電動車熱潮後，更將專注於電動車發展，進而於2026年實現年銷售100萬輛電動車、同時在2030年達到每年160萬輛的目標。

Kia總代理台灣森那美起亞，除了受邀參與此次EV Day年度品牌盛事之外，更在年度代理商大會中，獲Kia全球總部頒發「Excellence in EV Leaders」年度電動車表現最優異市場殊榮！在全球超過140個市場區域中，僅台灣、芬蘭、比利時共3個市場獲頒此獎項，台灣市場更是獲獎市場中，唯一非歐洲、且電動車銷售佔比仍未突破10%、電動車市場仍屬初期成長階段的汽車市場，益顯Kia總代理台灣森那美起亞此次獲獎的難能可貴！

The Kia EV5基於專用電動車平台E-GMP，共有標準版、增程版和增程AWD版本三種設定，The Kia EV5 GT車型亦在未來的規劃產品陣容之列，將以更強悍的性能與操駕樂趣滿足消費者期待。圖／業者提供

The Kia EV6自在台上市以來，累計銷售已突破1,300台，持續蟬聯2023年1-9月非豪華品牌電動車銷售冠軍！Kia總代理台灣森那美起亞，也將持續秉持著深耕台灣市場的承諾，以「Movement that inspires移動‧啟發人心」的品牌精神，導入引領全球車壇的劃世代新能源車款，並全力提昇售服水準與能量，打造超越消費者期待的用車體驗。

The Kia Concept EV4在全新電能動力匹配下，充滿自信的幾何線條與饒富科技感的外型，結合寬大、運動化的車身姿態，透過源自賽車的流線車身與斜背車尾，打造出專屬的電動轎跑革新。圖／業者提供

Kia全球總部在此次EV Day中向全球揭示了「EV for all」的願景。Kia汽車總裁兼執行長Ho Sung Song表示：「Kia非常重視為電動車買家提供移動解決方案，透過不同價位的全系列電動車、來滿足客戶的期望。Kia作為永續移動解決方案的車廠，將透過開發先進的電動車科技、大膽的設計和直覺人性化的用車體驗，以Kia的獨有價值滿足人們的移動需求，加速實現電動化的目標。」

Kia全球總部預計擴大電動車陣容，於2026年實現全球年銷售100萬輛電動車的目標，同時到2030年增加到每年160萬輛。而在現有的EV6與EV9之外，也將擴展EV5、EV4與EV3等多款中小型電動車，以3至8萬美元不等的價格加快電動車普及。此外，Kia全球總部更將積極打造電動車生產和電池供應系統，預計在2025年在全球設有8個包括研發、生產和供應電動車的基地，同時建立電池合資企業體系，以因應廣大的電動車陣容、確保穩定的全球電池供應鏈。

Kia總代理台灣森那美起亞，在品牌年度代理商大會總部頒發「Excellence in EV Leaders」年度電動車表現最優異市場殊榮！圖／業者提供

作為品牌第三款純電車款，The Kia EV5基於專用電動車平台E-GMP，共有標準版、增程版和增程AWD版本三種設定：標準版車型將配備58kWh的電池和160kW的前置馬達；增程版則以81kWh電池與160kW前置馬達匹配，增程版AWD則在此設定下，追加70kW的後置馬達，總合輸出達225kW。此外，The Kia EV5 GT車型亦在未來的規劃產品陣容之列，將以更強悍的性能與操駕樂趣滿足消費者期待。

源自EV9的設計靈感，EV5的內裝重新演譯了高質感的車艙氛圍與格局，寬敞的車室空間以家庭客廳般的感受為設計核心，可為乘客提供卓越舒適的乘坐體驗，第二排座椅考量車宿露營需求，可全平整折疊、創造如臥室般的平坦空間，搭配後車箱能提供溫度在5~55°C、容積達4公升的保冷/溫箱，及可變成餐桌的多功能行李廂板，大幅增加了車主的空間運用彈性。EV5的駕駛介面採用全景寬顯示屏，將兩具12.3吋螢幕與5吋空調面板相結合，車室中的實體按鍵數也以最適化為理念，影音、導航及資訊等顯示介面，也讓車主能一目了然地監控續航里程或充電規劃等資訊，並結合雲端更新技術，為駕駛者提供了全面的資訊和內容、擁有便利的駕駛體驗。

在「Opposites United對立的和諧」設計概念下，Kia為Concept EV4創造出不同以往的轎跑車風格。充滿張力的線條與乖張的外型，The Kia Concept EV4在全新電能動力匹配下，為純電轎跑車重新定義。充滿自信的幾何線條與饒富科技感的外型，結合寬大、運動化的車身姿態，並透過源自賽車的流線車身與斜背車尾，為The Kia Concept EV4打造出專屬的電動轎跑革新。The Kia Concept EV3饒富吸引力的靈動外型，則勾勒出Kia對純電CUV跨界休旅的願景。小巧俐落的身形卻搭載純電智慧旗艦LSUV EV9的前瞻科技、實用性和設計風格，同樣基於「Opposites United對立的和諧」設計理念，卻展現出Concept EV3獨有的突破性視覺震撼。短前、後懸設計、緊湊A柱與下切的車頂線條，The Kia Concept EV3帶來更動感的設計元素，搭配方形輪拱與懸浮式車頂，創造衝擊強烈、讓人過目難忘的外型印象。The Kia Concept EV4與Concept EV3在內裝設計與材質上，並同時大幅運用先進的友善環境永續材料。Concept EV3利用天然纖維結構，實現輕量化座椅設計；Concept EV4採用茜草根和胡桃殼自然染色，提供獨特的色調。Kia全球總部宣告，未來的電動車產品線的生產製造過程中也將一步步減少碳排放，實現2045年碳中和的願景。