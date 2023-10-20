不再上浮＋漏水！ 張善政：楊梅區公所新大樓啟用

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桃園市楊梅區公所新建行政大樓經歷上浮、漏水問題後，今日舉行啟用典禮。桃園市長張善政表示，工程歷時近4年半時間，可說是好事多磨，終於正式啟用，上浮和漏水問題都已解決改善，鄉親朋友都可以安心到此洽公，市府團隊也從中學習到如何把公共工程蓋得更好、更安全。

張善政表示，楊梅區公所行政大樓於2019年5月原地重建，歷時近4年半的時間，終於在今日正式啟用，總工程經費約9億295萬元，其中感謝中央支持2億1300萬元。楊梅區公所改建後，環境變得更好，除作為區公所辦公及洽公空間外，也有社會局家庭服務中心等單位進駐，相信啟用後，能提供楊梅鄉親更舒適的洽公環境，也歡迎鄉親朋友在閒暇之餘多來走走。

張善政提到，雖楊梅區公所行政大樓過去因錯估地下水位，而導致整體結構上浮，但經市府緊急改善處理，除增設地錨外，也設置多組監測系統，若後續出現地下水位異常時，系統將會即時預警。目前整體結構無安全疑慮，在今日啟用後，鄉親朋友都可安心使用。此外，日前遇雨發生的漏水問題，經市府檢討，原因為混擬土與金屬介接界面不良，在改善之後，將能解決漏水問題。

張善政也分享，宏碁集團創辦人施振榮曾告訴他「任何一件事情，若為不好的事情，都要從中獲得教訓」。因此，他認為楊梅區公所好事多磨，雖過程中遭遇許多困難，但皆有從中獲得教訓，讓市府團隊更了解如何把桃園的公共工程蓋得更好、更安全。

楊梅區長施永恭說明，楊梅區公所原廳舍因已使用60多年，建築物老舊且耐震係數不足，原有的辦公及停車空間也日益不足。因此為提供市民優質的洽公環境，新行政大樓興建工程於2019年5月原地重建，本案工程總經費約9億295萬元，今年8月完工驗收，為地下3層、地上6層建築物，總樓地板面積約1萬9380平方公尺。此外，建築外觀則以深淺灰色系列的材料為主軸，另搭配溫暖的清水紅磚牆，喚起楊梅老街的記憶並展現客家特色。 施永恭表示，內部規畫部分，楊梅區公所行政大樓地上1至3樓為區公所主要辦公及洽公空間，4樓則有社會局家庭服務中心、環境稽查大隊楊梅區中隊及楊梅區調解委員會，5樓為會議室及可容納600人的活動中心；在外部空間，行政大樓順應地形高低差，打造1、2樓雙入口，三面建築牆面退縮，創造 戶外廣場與舒適人行空間；地下停車場則規劃250席汽車及145席機車停車位，無論是洽公停車或舉辦市集活動都非常方便。