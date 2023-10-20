會基會與證交所派員赴歐拜會IFRS ISSB與參加XBRL年會

會研基金會董事長王怡心、XBRL委員會執行長暨證交所代表周世昊博士以及證交所張少君、陳欣歡所組成代表團，本週赴歐洲拜會國際永續準則理事會（IFRS ISSB），於2023年10月19日赴ISSB德國法蘭克福總部，與國際永續準則理事和專家們見面。 王怡心說，本次拜會主要與IFRS ISSB長駐理事保佳利亞籍Veronika Pountcheva女士，以及研究、科技、推廣領域的永續準則專家意見交流；藉此，告知國際永續準則組織主要業務執行人士，了解我國金管會和相關周邊機構以及上市上櫃公司，對導入國際永續揭露準則的努力和目前已經完成的工作項目。 另外，雙方也針對3個議題進行意見交流，包括，提出新版使用新永續行業分類標準的正式授權、會研基金會回覆IFRS ISSB向外徵詢XBRL分類標準意見，以及在這溫室氣體排放，範疇3揭露豁免期間規定，會基會建議IFRS ISSB理事會可以考慮至少再延後一年。 針對範疇3的揭露議題，ISSB理事Veronika Pountcheva 表示，目前理事會已接獲各界對於範疇3適用之意見與疑慮，將會於下週ISSB理事會中反映我國意見。 此外，本代表團在2023年10月16日至17日，參加於瑞士蘇黎世舉行的XBRL年會，主題著重於永續數位報導及顆粒資料運用。