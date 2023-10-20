中東煙硝密布 油金多頭續航

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中東地區煙硝瀰漫，在外界擔憂以色列與哈瑪斯的對峙恐將引發中東更大規模衝突，國際原油與黃金在避險買盤帶動下持續走堅。布蘭特油價周五（20日）多在93美元之上震盪、至於紐約金價也逐步逼近2,000美元大關。

布蘭特與西德州期油周五延續先前漲勢、漲幅約在1％左右。西德州期油盤中攀升到每桶89.33美元，距90美元僅有呎尺之距。布蘭特油價則來到93.27美元，續在93美元價位之上交易。兩大指標油價周四(19日)均上揚逾2％。

黃金漲勢更加凶猛，紐約期貨金價周五強漲14.5美元到每盎司1995美元、漲幅為0.73％，與2,000美元大關只差臨門一腳、現貨金價也漲9.51美元到1,983美元、漲幅為0.48％。

Walsh Trading公司對沖基金主管Sean Lusk預期，金價很可能上探2,100美元，較當前交易水平高出6％。此外針對油價方面，他認為如果伊朗介入以巴衝突，或是以色列決定攻打伊朗，油價有機會暴衝到120或130美元。

美國國防部證實，正在紅海執行任務的驅逐艦卡尼號（USS Carney）19日在葉門附近海域攔截3枚飛彈及數架無人機，但未造成人員傷亡。自從以色列與哈瑪斯開戰後，美國就加強在中東海域的部署。卡尼號是在18日通過蘇伊士運河進入紅海，美國軍方解釋該行動有助確保中東海上安全與穩定。

美方指出，19日攔截的飛彈可能是葉門叛軍「青年運動」（Houthi）所發射，目標鎖定以色列。該組織先前警告美國不要插手以色列與哈瑪斯衝突，否則將進行報復。「青年運動」背後有伊朗撐腰，現今正與葉門政府作戰，

此外以色列19日兵分兩路，徹夜針對位於加薩地區的哈瑪斯目標與在黎巴嫩的真主黨資產進行空襲，哈瑪斯與真主黨均被英美等國認定為恐怖組織。以國國防部長葛朗特（Yoav Gallant）同一天還向聚集在加薩邊境的部隊透露，很快將展開以消滅哈瑪斯為目標的地面攻擊。

鑒於中東緊張情勢不斷升溫，美國國務院也罕見發布「全球警戒」的旅遊警示，警告由於可能爆發恐攻與反美示威，建議海外美國公民最好強化旅遊安全。