利率通膨雙高 股六債四策略失靈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

以往股六債四是教科書奉行的資產配置策略，不過受到高利率與高通膨的雙高衝擊，這項被視為經典的股債組合似乎不再奏效。

按照資產管理界的定義，股六債四是指六成資金投資於標普500指數、四成資金布局在10年期美債，藉由股債間的價格波動呈現負相關特質，達到景氣好時享有股票賺取獲利、景氣差時仰賴債券提供保護。但分析師也強調，該策略之所以能大獲成功，多發生在通膨與利率處在相對低點的環境。

不過這次情況顯然與以往大不相同，在預期高利率與高通膨將持續長時間下，股債同步走疲，也讓股六債四策略受到考驗。根據Leuthold集團分析，去年這項經典配置，反讓投資人慘賠17％。

由於最近數月股債雙雙不見起色，許多投資人寧可降低報酬率，將現金停泊在貨幣市場基金，求取5％報酬率。貨幣市場基金通常投資極短期與超安全的美國政府公債。到目前為止，流入貨幣市場基金的資金規模已來到5.7兆美元的歷史新高。

然而股六債四策略過去也有幾次發揮不錯效果。Leuthold指出，例如2008年金融海嘯期間，進行該配置的投資報酬率比僅持有股票者高出23個百分點。

先鋒全球資產建構部門負責人艾里格-迪亞茲（Roger Aliaga-Diaz）認為，股六債四的年化報酬率通常可達6％，特別是在衰退期間表現又更為優異。

不過這次策略失效，他認為是Fed去年調升利率速度過快，不僅讓市場震盪加劇、企業沒有時間適應借貸成本升高，投資人也被迫重新思考股票價值。

鑒於當今高通膨與高利率並存環境下，投資專家建議，資金配置的方式不妨轉而用貨幣市場基金替代債券，或是降低標普500指數投資比重，調高對國際股市或中小企業股票的部位。