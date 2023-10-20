秋冬更要補水 知名氫水廠商推出「U氫＋」養成喝水習慣

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季節變換晝夜溫差變大，台灣知名氫水廠商「LONG LIFE長壽村」提醒民眾，不只夏季需喝水，冬季更為重要！長壽村指出，不少民眾常忘記、或以為沒流汗就可以不用喝水，但人體50至70％是由水組成，喝水可以幫助維持正常運作功能，若等到口渴才飲水，代表身體已經處於缺水甚至脫水狀態。

一般人每天要喝多少水才足夠？長壽村表示，一般來說，以體重每公斤為基準乘以30，便是一個人每天的喝水量。如體重60公斤，每天應該喝1800cc的水，大約近2000的水。若如腎臟、心臟不適者可遵照醫囑減量。「2000cc聽起來很多，但其實從早晨起床到睡前，一天有十餘個小時，民眾可以把每天要喝的水量準備好，只要訂下目標，就能一天內分次喝完。」

而長壽村最新推出「U氫+」罐裝氫水，將來自埔里水源運用獨步全球獨家專利技術，成為pH值 9.0的鹼性水，並獨創驚喜開瓶設計，增添民眾喝水趣味性。長壽村表示，為保持高濃度氫分子，每一瓶造型簡約俐落的「U氫+」，瓶內將高濃度氫水裝至全滿、保持沒有空氣的真空狀態。因此開瓶時，滿滿氫水會稍微飛濺而出，會讓人以為是自己不小心灑出來的，可以使精神為之一振，跟家人朋友暢飲時也更有話題。

「U氫+」獨創開瓶設計，滿裝高濃度氫水開蓋微微湧出，使精神為之一振。圖/LONG LIFE長壽村提供

此外，「U氫+」採用250ml方便攜帶又時尚好看的鋁罐包裝設計，方便消費者隨時飲用，長壽村認為這可有助於透過漸進式的調整飲水量，養成喝水習慣。同時拒絕大規模生產和長時間存放於倉庫的傳統做法，每瓶U氫+皆為少量製造，藉由專利技術製程，保留原料新鮮成分，確保每一瓶水都保持最高標準，更避免因儲存和運送過程中可能出現的變質疑慮，安心有保障。

長壽村進一步表示，U氫+是長壽村的理念之作，由於受到疫情影響，深耕台灣近30年，以ESG友善水機行銷全球的「LONG LIFE長壽村」，持續以「氫鬆喝好水，重回生命最初的美好狀態」為永續信念來回饋消費者。了解更多「U氫+」罐裝氫水銷售通路可洽詢免付費專線：0800-060-118 或加入官方LINE帳號：@001kosud 、或查詢官網：https://www.long-life.com.tw