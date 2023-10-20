Hyundai汽車品牌展即日起在台北三創園區盛大開幕

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HYUNDAI汽車不局限代步移動思維，透過領先全球的新能源科技技術，以創新設計開闢了全新駕馭體驗；車輛設計融入品牌設計語彙Sensuous Sportiness，視覺強烈而驚艷，駕乘體驗跳脫傳統賦予新思維，讓移動生活盡載新的美學、新的樂趣。

為此，HYUNDAI汽車全新世代車款重磅聚現，特於即日起至12月4日止，在台北三創生活園以Hyundai Gallery ·氣勢，展現現代車廠所高舉的「For Tomorrow 走入現代，馭想未來」創新代步願景！

HYUNDAI汽車連續三年於台北三創生活園區打造全品牌概念展，以現代裝置藝術結合全球熱銷的全新陣容車款展示，現場規劃兩大展區：新能源區與SUV展示區。新能源區展出為品牌電動車提供了高度靈活性，可實現長續航里程、領先高效電控和高速充電的「E-GMP電動車模組化平台」，透過透屏移動技術為車迷們解密HYUNDAI電動車核心科技的獨到之處；品牌EV首款代表作，結合綠能、高效能源以及先進技術，開創車壇首屈一指電動出行體驗，也真正改變對未來移動想像的IONIQ 5；以獨樹一幟的跑車美學、動感設計、電控技術及安全科技榮獲2023年度世界風雲車最高肯定的IONIQ 6，以及引領風潮也是國產唯一搭載渦輪油電的Tucson L Turbo Hybrid。

而SUV區則展出備受台灣消費者愛戴注目的頂級七人座旗艦家旅CUSTIN、新上市的次世代跑旅 Tucson L Shadow以及受到年輕客群喜愛的玩色小休旅VENUE義式咖，現場一次看遍各世代首選休旅車款。

HYUNDAI汽車集團--全球前三大汽車領導品牌，追求創新造車工藝，將科技和未來生活想像融入，以滿足消費者對高效、智能和環保出行的期望。三創品牌展期間每週六、週日現場特別安排假日限定試乘活動，歡迎所有消費者把握機會至台北三創生活園區認識HYUNDAI汽車。

有關展覽開放詳情如下：

【HYUNDAI Gallery · For Tomorrow品牌展資訊】

● 展出期間： 10月20日～12月4日

● 展示地點：三創生活園區1F 、十二立方體 (台北市中正區市民大道三段2號）

● 營業時間：週日～週四 11:00~21:30

週五～週六（包含例假日） 11:00~22:00

● 假日試乘：10/21起，每週六、日指定時段登記試乘，預約洽現場公告安排

● 現場加入Hyundai Taiwan官方粉絲團，即送限定精美小禮。