2023世界合球錦標賽賽事臺北熱鬧開打 賽事精彩可期

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臺北市政府與中華民國合球協會共同主辦「2023年第12屆IKF世界合球錦標賽」(IKF World Korfball Championship 2023，簡稱IKF WKC 2023)於今（20）至29日假臺北體育館熱鬧開打，晚間六點舉辦開幕典禮，邀請國際合球總會會長揚法蘭索Mr. Jan FRANSOO來台為為期10天賽事揭開序幕。此屆是有史以來最多國家參與，共24支隊伍、約420位隊職員選手互相競技，賽事精彩可期。

主辦單位表示，合球是一項具有快節奏、戰術性強的運動，同時強調性別平等、團隊合作的價值觀，透過傳接球、空手跑動及投籃的準心串連起整場比賽，而中華合球代表隊經常代表國家奪下世界前三榮譽。此次中華隊選手為2017年世運會勇奪銀牌及2022年世運會摘下銅牌的11名選手，將以最強大陣容發揮主場優勢，期望金盃能留在臺灣。

教育部體育署主任秘書呂忠仁與臺北市政府副秘書長林哲宏皆指出，目前世界合球錦標賽是合球項目最大的國際運動賽事，臺北市很榮幸能舉辦此屆賽事，這不僅是一場比賽，更是世界性的合球盛宴，感謝所有支持世界合球錦標賽的合作夥伴、志工和工作人員，他們的付出讓這項盛事成真，未來臺北市也積極爭取國際運動賽事能在臺北舉行。

中華民國合球協會理事長黃緯強表示，我國代表隊終於有機會回家比賽，希望國人能透過此賽事更認識合球運動，邀請市民朋友一起為選手們加油，分享他們的喜悅和成就。

為期10天賽事，全時段皆免費索票進場觀賞，詳細賽事資訊可至賽事官方粉絲頁 ：https://www.facebook.com/Taipei2023WKC，歡迎民眾至Accupass平台踴躍索票：https://www.accupass.com/event/2309250419371013617139，前進臺北體育館現場為選手加油！